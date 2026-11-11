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Com Leandro Mazzini

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Sobre Poder e Respeito

Leandro Mazzini

Publicado: 11/11/2026 às 06:55

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Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso/Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Coluna Esplanada - Esplanada
Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2026 - Nº 4.484

Com Equipe DF, SP e RJ

O episódio de exposição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso numa cadeira de rodas e “desfalecido”, por um jornalista sem autorização da esposa do político, é uma prova de como o deslumbre é irmão da imbecilidade humana. Chegamos a um Brasil que tem mais academias fit que escolas ou faculdades. Onde redes sociais substituem um bom livro. Onde o clique vale mais que o saber. E o respeito deu lugar à mediocridade.

O L e a caserna
Uma foto dentro do avião presidencial em que aparece o presidente Lula e mais 27 pessoas do staff ao seu redor ganhou a ira de bolsonaristas da caserna. Foi um registro logo após o resultado da reeleição, num voo de São Paulo para Brasília. Os militares reconheceram na imagem, fazendo o L de Lula, um tenente-coronel, um capitão das forças especiais do Exército e um brigadeiro fardado.

UNE, 90 & Samba

A União Nacional dos Estudantes celebrará seus 90 anos na 15ª Bienal de Cultura, que leva 15 mil estudantes do Brasil e de outros países latino-americanos à Lapa, no Rio de Janeiro, entre 27 e 31 de janeiro. Pela 1ª vez, a moda entra como linguagem artística, com o tema “Brasil, encontra tua Latinoamérica”. Os estudantes visitarão a escola Império Serrano, em Madureira, que dedicará seu enredo no Carnaval de 2027 à UNE.

Turma do futuro
A Câmara dos Deputados aprovou o Marco da Educação em Tempo Integral. Entre os avanços no texto, relatado pelo deputado federal Thiago de Joaldo (Rep-SE), da Frente Parlamentar Mista da Educação, estão o estímulo ao protagonismo estudantil, com a possibilidade de escolha de componentes curriculares nos anos finais do ensino fundamental, desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional do aluno.


Olhando para trás
O Instituto Arayara criticou o Conselho de Política Energética pela aprovação do Plano de Transição. A organização manifestou preocupação com a falta de metas concretas para a redução da dependência de combustíveis fósseis e com a continuidade de investimentos em termelétricas a gás natural e carvão mineral. Para o Arayara, o planejamento precisa estabelecer medidas efetivas e prazos para a descarbonização.


Nas telas
A novela literária “Larvas Azuis da Amazônia”, escrita pelo diplomata e autor premiado Edgard Telles Ribeiro, será adaptada para o cinema. Os direitos da obra, lançada em 1996 pela Companhia das Letras, foram adquiridos para a produção de um filme, com direção de Daniel Talento. Na trama, o confinamento doméstico e as tensões sufocantes ganham contornos de mistério e até pressões de convivência.


ESPLANADEIRA
#Insç. para Level Up da Logicalis vão até 15/11: tinyurl.com/msrwb3hf. #99 e Kapô anunciam parceria para acesso de trabalhadores de apps à moto própria. #iGUi chega a Foz do Iguaçu após Casa e Construção crescer mais de 6% no PR. #Herman Miller promove Novembro Black com 25% de desconto. #Quod dobra capacidade de processamento e reduz em 40% custos de Plataforma Antifraude com Logicalis e AWS. #UVA (RJ) homenageia hoje os 30 anos do Lance!. #ABCASA Radar aproxima mercado latino-americano de tendências globais de casa e decoração

O presidente Lula e o presidente do Senado Davi Alcolumbre se reaproximam após meses de distanciamento político
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O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e o senador Flávio Bolsonaro
Senador Cleitinho (Republicanos-MG), governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e governador de Santa Catarina Jorginho Mello (PL).
Itapissuma, PE, 12/08/2025 - PRIMEIRA DAMA DO BRASIL JANJA - Na manhã desta terça-feira(12), a Primeira Dama do Brasil, Janja Lula da Silva.
Flávio Bolsonaro é o centro de investigação da PF por ser "usuário master" de conta bancária de empresa ligada a banqueiro
Presidente Lula durante Sanção do PL nº 5.972/2023, que prevê a criação de protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Palácio do Planalto, Brasília - DF. Ao seu lados, os cardiologistas Roberto Kalil Filho e Ludhmila Hajjar.
Imagem ilustra homem com jogando bet
O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante discurso após o resultado das eleições
Policiais militares e homens armados na mansão localizada na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ), que virou alvo de uma disputa envolvendo Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro.
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