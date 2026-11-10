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Com Leandro Mazzini

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Leandro Mazzini

Publicado: 10/11/2026 às 07:01

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O presidente Lula e o presidente do Senado Davi Alcolumbre se reaproximam após meses de distanciamento político/Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula e o presidente do Senado Davi Alcolumbre se reaproximam após meses de distanciamento político (Ricardo Stuckert / PR)

Coluna Esplanada - Esplanada
Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2026 - Nº 4.482

Com Equipe DF, SP e RJ

Vem aí um pacotão numa canetada só. Já em janeiro o presidente Lula da Silva quer assinar a nomeação de todos os novos ministros para as principais pastas – os partidos da base foram avisados sobre umas 18 vagas, e apresentarão a lista. Uns três serão da cota pessoal do Barba. Tudo pela governabilidade e para começar fevereiro a fim de ajudar a reeleição de Davi Alcolumbre ao Senado, agora fechado com o petista.

Plantando
Cotado para ser o ministro da Agricultura se Flávio Bolsonaro fosse eleito presidente, o deputado Pedro Lupion Presidente (Rep-PR), presidente da poderosa Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), viu a lavoura pegar fogo. A FPA ainda será consultada, evidente. Mas ganhou força o senador eleito Reinaldo Azambuja (PL-MS). Mas o que um bolsonarista faria no Governo Lula? Aí está a jogada – do Barba e da Frente.


Tá cedo, gente
Mal Celina Leão (PP) foi reeleita para o Governo do DF e a ex-primeira-dama confirmada para o Senado, os afoitos de ambos os lados já preparam ofensiva eleitoral. As alas alvissareiras cravam um iminente acordo para 2030: Celina vai ao Senado, com apoio de Michelle Bolsonaro (PL), que disputaria o Governo do DF. A conferir.


Contra...
Diretores da CNI e CNC foram ao STF contra o fim da escala 6x1, e o ministro Flávio Dino ficou com a relatoria. Enquanto o julgamento não sai, o prazo de 15 de dezembro continua de pé, pela lei. Para Stefanno Polidoro, CEO da GrowthTec, quem esperar a decisão para se preparar vai improvisar. “O 1º passo é olhar para dentro e entender onde a tecnologia pode melhorar os processos e tirar tarefas repetitivas da equipe.”


... o tempo
Nos dias de folga, a IA pode fazer a triagem do atendimento, mas tem limite. “A IA não faz o pão nem atende no balcão. Pode anotar a encomenda do bolo de aniversário pelo WhatsApp e ajudar a planejar a produção do fim de semana”, diz Polidoro. A folga do padeiro, resume ele, depende de uma boa escala.

Povo quer $$
Pesquisa da Cielo mostra que a antecipação de recebíveis atinge o pico em dezembro, 36% acima da média anual. Entre as datas comemorativas do varejo, o pós-Natal concentrou quase 25% do mês e a Black Friday somou 8% de novembro. Nos dias da semana, segundas (29%) e sextas (24%) reúnem 54% dos pedidos. O Índice Cielo do Varejo Ampliado registrou queda de 2% em agosto, o 15º mês consecutivo de retração.


O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e o senador Flávio Bolsonaro
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Senador Cleitinho (Republicanos-MG), governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e governador de Santa Catarina Jorginho Mello (PL).
Itapissuma, PE, 12/08/2025 - PRIMEIRA DAMA DO BRASIL JANJA - Na manhã desta terça-feira(12), a Primeira Dama do Brasil, Janja Lula da Silva.
Flávio Bolsonaro é o centro de investigação da PF por ser "usuário master" de conta bancária de empresa ligada a banqueiro
Presidente Lula durante Sanção do PL nº 5.972/2023, que prevê a criação de protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Palácio do Planalto, Brasília - DF. Ao seu lados, os cardiologistas Roberto Kalil Filho e Ludhmila Hajjar.
Imagem ilustra homem com jogando bet
O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante discurso após o resultado das eleições
Policiais militares e homens armados na mansão localizada na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ), que virou alvo de uma disputa envolvendo Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro.
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