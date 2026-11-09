° / °
Coluna

Esplanada

Com Leandro Mazzini

COLUNA

Dias contados

Leandro Mazzini

Publicado: 09/11/2026 às 07:23

Seguir no Google News

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e o senador Flávio Bolsonaro/Beto Barata/PL

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e o senador Flávio Bolsonaro (Beto Barata/PL)

Coluna Esplanada - Esplanada
Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2026 - Nº 4.481

Com Equipe DF, SP e RJ

Valdemar da Costa Neto, chefão do PL, está disposto a abandonar Flávio Bolsonaro – que... abandonou os aliados no Brasil. Com a mais forte bancada eleita para o Senado e Câmara, agora quer cuidar do partido e não descarta, segundo próximos, a articular com Governo Lula uma pauta que se afine com algumas demandas da direita. O que não quer dizer que serão aliados. O Bolsonarismo está com dias contados.

Sem crise
A despeito do impeachment do ex-presidente paraguaio Santiago Peña e sua prisão, a entrada do vice Pedro Alliana em cena para comandar o país acalmou os mercados latinos e em especial as empresas brasileiras com sedes e filiais lá. Para quem não tem conta corrente no Ueno, o banco falido – caso da grande maioria dos empresários brasileiros – a situação continua normal, e confiantes na menor carga tributária da AL.

Eu?? To fora!
Advogado e amigo próximo de Flávio Bolsonaro, Willer Tomaz, que deixou o País, afirma que não tem qualquer relação com a AMP Pay Marketing e Negócios, citada em relatório da PF por repasses multimilionários à influenciadora Virginia Fonseca. Segundo ele, é falsa a informação de que seria sócio ou acionista da companhia, cujos donos diz nem conhecer. Confira mais no site da Coluna.

Chororô
Com a reeleição de Lula resolvida, ninguém no PT está disposto a entrar na briga de Eduardo Paes (PSD) por um 2º turno no Rio de Janeiro. O ex-prefeito e derrotado na disputa para o Governo está em crise existencial. Após reclamar, desistir de recurso, viajar, voltou reclamando e quer que o TSE derrube a eleição de Douglas Ruas (PL) por causa dos votos subjudice de Garotinho – que o TER e o próprio TSE já resolveram.

Deputadas ameaçadas
As deputadas estaduais Dani Monteiro e Renata Souza, do PSOL-RJ, receberam ameaças de morte nos e-mails institucionais, com conteúdo neonazista, na última quarta (4). Foram citadas outras parlamentares de esquerda do Rio e de SP. Elas enviaram ofícios à Coordenadoria de Segurança e à Presidência da ALERJ. O material será encaminhado à PF. No caso de Renata, não é a 1ª vez que ela é ameaçada.

Letra miúda
Em vigor desde maio, o acordo Mercosul–União Europeia começou a derrubar tarifas, e é disso que todo mundo fala. Mas quem quer vender para a Europa esbarra nas normas técnicas e nas certificações. É esse o assunto que o presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Mario William Esper, que representa o Mercosul junto às entidades europeias de normalização, leva a Lisboa no dia 3 de dezembro.

Senador Cleitinho (Republicanos-MG), governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e governador de Santa Catarina Jorginho Mello (PL).
Coluna Esplanada
Itapissuma, PE, 12/08/2025 - PRIMEIRA DAMA DO BRASIL JANJA - Na manhã desta terça-feira(12), a Primeira Dama do Brasil, Janja Lula da Silva.
Flávio Bolsonaro é o centro de investigação da PF por ser "usuário master" de conta bancária de empresa ligada a banqueiro
Presidente Lula durante Sanção do PL nº 5.972/2023, que prevê a criação de protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Palácio do Planalto, Brasília - DF. Ao seu lados, os cardiologistas Roberto Kalil Filho e Ludhmila Hajjar.
Imagem ilustra homem com jogando bet
O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante discurso após o resultado das eleições
Policiais militares e homens armados na mansão localizada na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ), que virou alvo de uma disputa envolvendo Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro.
Urna eletrônica
esplanada
Mais de Esplanada
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP