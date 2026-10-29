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Flávio perdeu. De novo

Leandro Mazzini

Publicado: 29/10/2026 às 07:15

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Flávio Bolsonaro é o centro de investigação da PF por ser "usuário maste" de conta bancária de empresa ligada a banqueiro/Mauro Pimentel/AFP

Flávio Bolsonaro é o centro de investigação da PF por ser "usuário maste" de conta bancária de empresa ligada a banqueiro (Mauro Pimentel/AFP)

Coluna Esplanada - Esplanada
Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2026 - Nº 4.474

Com Equipe DF, SP e RJ

É imensurável dentro do PL e entre aliados a decepção com Flávio Bolsonaro por ter fugido do Brasil. A despeito de sua motivação, os amigos e partidários se sentiram desprestigiados de não serem avisados. Até que ele faça um convincente discurso para esclarecer seu plano, a sensação geral é de que ele abandonou todo um projeto construído a milhares de mãos. Na avaliação de alguns aliados, ao deixar o País, Flávio deu motivo para que a oposição o ataque mais e deixou a conta para os desinformados amigos no Congresso, e para os governadores que levantaram sua bandeira. Mesmo que um dia volte ao Brasil e tente reingressar na política, a constatação de caciques é que ele perdeu votos e voltará bem menor. De outro lado, o que não se pode negar é que há, sim, uma clara perseguição de Alexandre de Moraes - e com dedos de Lula da Silva - na celeridade dos atos sobre a apreensão do passaporte.


Reduto bolsonarista
A Flórida virou um reduto de bolsonaristas fujões. Estão por lá o blogueiro Allan dos Santos, o ex-deputado e ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro - que faz ponte com Dallas - e agora o ex-presidenciável Flávio Bolsonaro (que não tem condenação, apenas alvo de investigação).

A prova oficial
Um documento emitido pelo Santander e obtido pela Coluna aponta que o senador Flávio Bolsonaro nunca figurou como “usuário master” da conta da Alcazar Holdings, empresa do advogado Willer Tomaz. O registro, da sexta (23), contraria o teor de uma decisão sigilosa do STF divulgada no mesmo dia, que atribuía essa função ao parlamentar. Segundo o Banco, o único usuário master é Willer, que ocupa a posição desde 2017 no contrato de internet banking ao qual a conta foi vinculada na abertura, em maio de 2025.


“Nove dedos” pesou
A virada histórica do presidente Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais surpreendeu a todos, inclusive a esquerda no Rio de Janeiro, cidade berço do Bolsonarismo. Algo impensável até dias antes do 2º turno. Para esquerdistas ouvidos pela Coluna, a postura de Flávio no debate da “TV Globo” - em especial quando citou “nove dedos” - passou imagem de imaturidade e arrogância.


Jurisdição constitucional
Enquanto o STF volta ao centro das discussões sobre seus limites e papel institucional, o advogado Marcus Vinicius Vita chama atenção para outro caminho, o da construção de consensos da jurisdição constitucional. A tese está no livro "O acordo na jurisdição constitucional" (Ed. Amanuense), em que defende uma Corte aberta ao diálogo. Com prefácio de Gilmar Mendes e posfácio de Dias Toffoli, a obra pode ser adquirida no link: tinyurl.com/yc7jskrh.


Assentamento pesqueiro
Portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Incra aprovou a criação de Projeto Agroextrativista Pesqueiro (PAEp) no território de Pixaim, em Piaçabuçu (AL), o 1º no Estado. Com o PAEp, 56 famílias de população tradicional passam a acessar as políticas públicas destinadas aos assentados do Programa de Reforma Agrária, nos 625 hectares onde habitam. Elas serão beneficiadas com créditos produtivos e habitacionais.


ESPLANADEIRA
#Estudo FM Logistic: rastreabilidade contra mercado paralelo de 20 bilhões de euros em beleza e luxo. #Halloween no Carioca Shopping terá caça aos doces, fantasias e diversão. #2º Fórum de Voluntariado Empresarial acontece dia 5/11 em SP e revela vencedores do Prêmio Aplaude 2026. #PNEUSTORE inaugura loja premium em Balneário Camboriú. #UVA (RJ) realiza hoje “Outubro Rosa Pet” para cães e gatos, campus Barra: uva.com.br/JFInPQ. #OX Cosméticos e Mari Maria lançam edição limitada OX Hair Duo Rosée Sublime, com 1º perfume capilar. #@Odontoprev: estudo indica que MG, AL e DF lideram prevenção odontológica na puberdade.

Presidente Lula durante Sanção do PL nº 5.972/2023, que prevê a criação de protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Palácio do Planalto, Brasília - DF. Ao seu lados, os cardiologistas Roberto Kalil Filho e Ludhmila Hajjar.
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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante discurso após o resultado das eleições
Policiais militares e homens armados na mansão localizada na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ), que virou alvo de uma disputa envolvendo Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro.
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