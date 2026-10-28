Hajjar na Saúde?

Presidente Lula durante Sanção do PL nº 5.972/2023, que prevê a criação de protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Palácio do Planalto, Brasília - DF. Ao seu lados, os cardiologistas Roberto Kalil Filho e Ludhmila Hajjar. (Foto: Ricardo Stuckert)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2026 - Nº 4.473



Com Equipe DF, SP e RJ

Presidente do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente do Brasil (ITMI), a médica cardiologista Ludhmila Hajjar é cotada para o Ministério da Saúde no próximo mandato do presidente Lula da Silva. Ela substituiria Alexandre Padilha, que pode voltar ao Palácio para reforçar a interlocução com o Congresso Nacional. ITMI, 1º hospital público brasileiro focado no uso de inteligência artificial, telessaúde e automação avançada, venceu neste ano chamamento público do Ministério em contrato de gestão no valor de R$ 1,95 bilhão em quatro anos. No ano passado, o Instituto comandado por Hajjar recebeu financiamento do Banco do Brics, comandado pela ex-presidente Dilma Housseff. A médica ganhou a amizade de Dilma ao cantar "Presidenta I love you" no Hospital Sírio libanês, quando a ex-presidente ficou internada.



Alckmin sucessor

O discurso de Geraldo Alckmin após a vitória do presidente Lula da Silva no 2º turno do último domingo não foi à toa. O projeto de Lula é lançar seu vice como candidato à Presidência em 2030. O ex-governador paulista teve papel importante no Governo nas negociações com os EUA sobre o tarifaço imposto ao Brasil, no relacionamento com o empresariado e com o mercado financeiro. Ruim para o ex-ministro Fernando Haddad.



Podemos e Lula

Passadas as eleições de 2º turno que definiu o presidente da República, o Podemos divulgou nota parabenizando Lula da Silva pela vitória. Renata Abreu, deputada federal e presidente da legenda, destacou que, apesar da forte divisão de opiniões vista na campanha eleitoral, o partido seguirá atuando com independência, colocando os interesses do Brasil e da população acima de qualquer disputa política.



Empresas e 6x1

Pesquisa sobre o fim da escala 6x1 do G4, plataforma para (PMEs), revela que 77,3% dos empresários sentem que suas empresas estão sozinhas diante da adaptação, sem suporte do Governo e da legislação. Além disso, 60,9% esperam aumento no custo da mão de obra. Outros 37,7% afirmam já utilizar a 6×1, seja como modelo predominante, seja em parte da equipe. A pesquisa entrevistou 540 donos de empresas no País.



Fraudes na Black

Em apenas quatro dias de Black Friday, entre 27 e 30/11 de 2025, foram registradas 29.689 tentativas de fraude no e-commerce no Brasil, segundo o Mapa da Fraude da Serasa Experian. Foram mais de 300 investidas dos golpistas a cada hora, colocando R$ 30,7 milhões em risco e alertam para as compras deste ano. O valor dos golpes chegou a R$ 1.034,77 por compra fraudulenta, 45,44% a mais se comparado aos pedidos legítimos.



Doenças crônicas

Estudo da plataforma Funcional, com base no Benefício Farmácia, mostra que um em cada quatro usuários de antidepressivos também utiliza medicamentos para doenças crônicas. O levantamento aponta ainda que 35,7% desse grupo fazem uso de duas ou mais classes terapêuticas, reforçando a necessidade de integrar os cuidados de saúde mental e física e ampliar estratégias de adesão aos tratamentos.

ESPLANADEIRA

#SBI criou Avaliação de Maturidade e IA Sigma para transformar tecnologia em resultados. #Logicalis Brasil anuncia Paulo Torres como Diretor de Tech & Solutions. #Loja do Mecânico participa sábado do Congresso Brasileiro do Mecânico, no Expo Center Norte (SP): tinyurl.com/463z5cx6. #Cuponomia antecipa Black Friday com cashback de até 15% em marcas parceiras. #Alta Diagnósticos (Dasa) lança núcleo de mama em SP. #Domino’s Pizza anuncia Beatriz G. Lima como diretora de Operações. #ARQ e Livelo oferecem 5,5 mil pontos a novos clientes da conta internacional até 3/11.

