Da esquerda para a direita, o candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro; o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes; o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira; o deputado federal eleito Lucas Pavanato; e o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas durante ato em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República reúne apoiadores na Avenida Paulista (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2026 - Nº 4.467



Epa, epa



O clima de já ganhou de Flávio Bolsonaro (PL) preocupa demais a ala mais moderada do bolsonarismo em Brasília e São Paulo. A despeito das pesquisas de intenções de votos apontarem sua vitória – de todas divulgadas, só uma acertou o cenário do 1º turno – o alerta foi dado: ele deve parar com dancinhas e provocações gratuitas. Alguns aliados citaram que Lula estava “morto” e condenado numa cela, saiu de lá e se elegeu presidente novamente.



Boca de siri



A entrevista da lobista Roberta Luchsinger à CNN, com acusações ao presidente Lula e o filho, foi uma bomba não esperada no staff eleitoral do petista, com efeito devastador. Sem saber como contra-atacar, a campanha orientou o presidente a apenas se calar.



Reforço no Paraná



O Deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR), acompanhado da ex-Governadora Cida Borghetti, sua mulher, comandaram uma grande carreata em Maringá, no sábado (17). A meta de Barros, que é o coordenador da campanha bolsonarista na região, é que o Paraná dê mais de 500 mil votos para Flávio Bolsonaro no 2º turno, além dos quase 4 milhões já recebidos no 1º.



Judiciário no azul



O desembargador e Governador-tampão do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, é elogiado por cortar gastos na administração. Mas com tantos problemas para o Estado resolver em saúde, segurança e educação, reforçou o caixa do Judiciário, com dotação extra de R$ 462,8 milhões para 2027. À Coluna, o Governo justifica que o aumento da receita, que deve chegar a R$ 100 bilhões, cerca de R$ 9 bi a mais em relação à previsão inicial, ampliou a margem para adequações orçamentárias. Farinha pouca, meu pirão primeiro...



Frete$



Dados da Frete.com mostram que, desde que a fiscalização do piso mínimo endureceu, a oferta de fretes para autônomos caiu 20%. Com isso, as cargas migraram para veículos maiores. Em pesquisa com 726 caminhoneiros de todo o País, feita entre os meses de setembro e outubro, 62% dizem ter menos fretes, mesmo número dos que viram o faturamento cair desde maio. Um em cada cinco motoristas pensa em deixar a profissão.



Agência ALERJ



A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro passa a contar com uma publicação mensal, a “Revista da Agência Alerj”. O trabalho reúne matérias escritas pelos jornalistas da Comunicação Social da Casa, para divulgar e informar a população sobre leis, projetos e assuntos de interesse público. Os interessados também podem baixar o conteúdo pelo link: www.alerj.rj.gov.br/Comunicacao/Publicacoes/Jornal.

