Os trackings de três partidos apontam, mesmo com pequenas variações, para 53% a 47% com vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) para o presidente Lula da Silva (PT) domingo

Flávio Bolsonaro e Lula em debate na Band (NELSON ALMEIDA / AFP)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2026 - Nº 4.466



Trackings & redes



Os institutos de pesquisa são comedidos quando se trata de divulgação em massa. Os trackings de três partidos apontam, mesmo com pequenas variações, para 53% a 47% com vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) para o presidente Lula da Silva (PT) domingo. Eis os fatos: desgaste do Lula e do PT e forte trabalho de comunicação dos bolsonaristas nas redes sociais nos últimos quatro anos. Lula entrou nas redes só há duas semanas, preocupado no 1º turno em distribuir bondades com a caneta e o saldo do Tesouro. Mas não levou em conta que a nova TV está na mão do povo, e o novo canal é a rede social – não em casa mais. Flávio apostou nisso e avançou muito. Com propostas e batendo nos problemas do Governo e nos pessoais do adversário.



Fator Roberta



Dentro do Palácio do Planalto a avaliação do staff eleitoral presidencial é de que a bomba verbal de Roberta Luchsinger para o canal CNN teve um “aval” do casal Lulinha: Cientes de que ela explodiria, ele se afastou dela por recomendação jurídica e lavou as mãos. A esposa, muito amiga da lobista, a teria incentivado a contar tudo, como vendeta.



Brasil sem varizes



A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular conquistou um reconhecimento histórico com o projeto Brasil Sem Varizes, que entrou para o RankBrasil – Livro dos Recordes Brasileiros como a Maior Ação Simultânea de Tratamento de Varizes no Brasil. Realizada em agosto, a iniciativa mobilizou médicos, profissionais de saúde e voluntários, e contabilizou 1.191 cirurgias em 101 instituições do País em apenas um dia.



Elas no campo



O Dia Internacional da Mulher Rural, comemorado em 15/10, colocou em pauta a gestão feminina no campo. Mulheres geram 19% dos estabelecimentos rurais brasileiros, mas apenas 8,5% da área total. Os dados são da Fundação IDH de 2026. A JTI, com cerca de 12 mil produtores integrados no País, mantém o programa Força Feminina em Campo, que promove aprendizado, troca de experiências entre agricultoras e assistência técnica para produtores.



Made in Rio



O painel Oportunidades do Acordo Mercosul-UE, da ApexBrasil, identifica 602 produtos fluminenses com oportunidades de exportação, que foram apresentadas a empresários na edição do Conexões Produtivas, na sede da Firjan. A União Europeia é o 2º maior parceiro comercial do Rio. Em 2025, o Estado, com 567 empresas, exportou US$ 10,045 bilhões para a Europa.



Invasão a imóveis



Pesquisa da Verisure aponta que 50% das tentativas de invasão de imóveis ocorrem na madrugada, entre meia-noite e 5h, com pico às 3h. Os dados, referentes ao período de janeiro a outubro de 2026, mostram ainda que os domingos concentram o maior número de ocorrências, seguidos pelos sábados. O estudo considera exclusivamente tentativas de invasão registradas nos sistemas de segurança da empresa.

