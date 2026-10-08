Mas uma vez na poltrona, a História pode ser outra... Ontem, ele já começou a citar que tudo vai depender do Congresso Nacional. A conferir...

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) se reuniu, nesta quarta-feira (7), com lideranças políticas pernambucanas em Brasília (DF). (Vittor Sales)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2026 - Nº 4.459



Fim da Reeleição



Caso vença a eleição para presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL) vai trabalhar no Congresso (e terá maioria para isso) para aumentar o mandato para seis anos. Por isso ele crava ser contra a reeleição. A ideia é bem vista nos meios político e empresarial. Porque acaba com reeleição e une no mesmo ano os pleitos municipais, estaduais e nacional. Uma boa economia, e menos desgaste político, menos politização judicial. Mas uma vez na poltrona, a História pode ser outra... Ontem, ele já começou a citar que tudo vai depender do Congresso Nacional. A conferir...



Ilusão eleitoral



Veja o desespero do Governo para mais votos, até num Estado com poucos eleitores. Na véspera da eleição do 1º turno, a Petrobras soltou para todo o Brasil que achou petróleo no Amapá. (A empresa já sabe há um ano, mas é praxe segurar para momentos específicos para o mercado). Não bastasse isso, a presidente da petroleira, Magda Chambriard, soltou no megafone como isso é bom para o Amapá. Ação eleitoreira.



Deu tudo errado!



O ministro do STF Flávio Dino segurou no cargo-tampão o desembargador Ricardo Couto, o que conotou plano para ALERJ não eleger Douglas Ruas (PL). Eduardo Paes (PSD) se acomodou com pesquisas apontando vitória. Numa vendeta discreta, a grande maioria dos deputados da ALERJ fizeram campanha no interior por Ruas. Perderam Paes, Lula e Couto – este, se um dia sonhou, não vai para o STF caso Flávio seja eleito.



Recado das urnas...



Ao estilo do Poder em Brasília, um emissário do bolsonarismo mandou o recado a dois expoentes do Supremo Tribunal Federal. Haverá forte reforma do Judiciário via Congresso. “Os poderes deles serão reduzidos a 30% do que são hoje”, diz um cacique, ganha Flávio Bolsonaro ou Lula da Silva. E é bom aceitarem. Ou topam o acordo, ou serão tratorados. É o recado das urnas.



...E fim



Neste cenário, não haverá saída para Alexandre de Moraes. Ou ele deixa a poltrona no Supremo como saída honrosa no 1º semestre, ou será alvo de impeachment, caso Flávio seja eleito. Lula também já sinalizou que abandonou o ministro. O PL e aliados no Senado já têm 49 senadores para isso. Faltam cinco para a maioria necessária – e a tinta da caneta vai chiar no papel para alcançar a maioria, se Flávio for o presidente.



El niño



Nove ações para a prevenção e redução dos impactos das chuvas intensas associadas ao El Niño foram selecionadas pela Teia de Soluções, da Fundação Grupo Boticário, em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o RegeneraRS. Ao todo, são sete projetos no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina e um em São Paulo. São R$ 4,2 milhões em recursos a serem divididos entre eles.



Ponto Final



Pesquisa eleitoral só serve para confundir. A maioria dos institutos errou feio no 1º turno.

