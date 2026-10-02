Imagem ilustra homem com jogando bet (Magnific)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2026 - Nº 4.455



Sobre viciados



Na esteira da proibição das .bet por canetada de Lula da Silva, o presidente não levou em conta o sério trabalho que as plataformas legalizadas – que pagaram concessão de R$ 30 milhões, cada – fazem (ou faziam, até há dias) em parceria com o Ministério da Saúde no combate à ludopatia (o vício em jogos). Só este ano, foram mais de 170 mil atendimentos online no teleatendimento Meu SUS Digital direcionado a atender viciados nas apostas. Os dados são oficiais do MS passados à Coluna ontem. Um salto tremendo em relação aos 3.892 atendimentos entre os anos de 2022 e 2025. “As consultas são feitas por videochamadas de forma sigilosa e segura, sem julgamentos, em um ciclo inicial de até dez sessões. Depois, o usuário passa por nova avaliação para definir a continuidade do seu cuidado ou o encaminhamento para atendimento presencial”, informa o Ministério, ainda sem números divulgados sobre o atendimento presencial. Ainda segundo o MS, o Governo já capacita 40 mil profissionais da saúde para este tipo de atendimento.



Aposta no 2ºT



A diferença entre Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) caiu drasticamente nos últimos dias da campanha na disputa pelo Governo do Rio de Janeiro. Mesmo não tendo conseguido alçar Ruas a governador no mandato-tampão, o PL tem uma coisa só em mente: levar a disputa para o 2º turno e apostar no apoio de Flávio Bolsonaro (em alta no Rio) para virar contra Paes, candidato de Lula no Estado.

Novo submarino



O Submarino “Almirante Karam” concluiu a 1ª imersão estática no complexo de Itaguaí, no litoral do Rio. Ainda não é o submarino nuclear, mas prova que a Marinha avança para se manter a maior potência da América Latina. “O procedimento avaliou o comportamento do submarino na água e permitiu a verificação de parâmetros importantes para a continuidade”. Comandante é o Capitão de Corveta Leandro Amaral.



Nutricionista na FAO



Algo inédito na FAO, onde o Governo sempre priorizou políticas de combate à fome. A presidente do Conselho Federal de Nutrição, Manuela Dolinsky, compõe comitiva brasileira que participa da plenária do Comitê de Segurança Alimentar Mundial da entidade, braço da ONU para alimentação. Entre 19 e 23 de outubro, em Roma. É a 1ª vez que a entidade dos nutricionistas é convidada para compor o quadro técnico.



Mickey no Brasil



As têxteis que querem fabricar produtos licenciados da Disney podem usar no pedido de autorização a auditoria que já fizeram no Programa ABVTEX, do varejo de moda. Quem viabiliza é a ABNT Certificadora, da Associação Brasileira de Normas Técnicas: traduz o relatório e emite Declaração de Fidelidade, que atesta que a versão corresponde ao original. A Disney homologou o protocolo em 2020, mas a decisão final ainda é dela.



Ponto Final



Até ontem à noite, o e-Gov, aplicativo oficial do Governo – que sabe tudo da sua vida mas nem sempre te ajuda – não funcionava há 48 horas para assinaturas digitais em muitos celulares do País. Com aviso de site em manutenção.

