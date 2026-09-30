Até no exterior a medida é vista como puramente eleitoreira e desesperada para vencer a eleição, e que deixa o Brasil malvisto como terra de insegurança jurídica

Imagem ilustra homem com jogando bet (Magnific)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.453



Aposta errada!



Representantes do setor de .bet , casas de apostas e de jogos no Brasil e em outros países – como Estados Unidos e os da Europa – estão estupefatos com a decisão do presidente Lula da Silva (PT) em proibir os sites no País. Até no exterior a medida é vista como puramente eleitoreira e desesperada para vencer a eleição, e que deixa o Brasil malvisto como terra de insegurança jurídica. Reports entre os empresários apontam o desastre da decisão de Lula: a Medida Provisória retirou do ar cerca de 240 marcas de 85 empresas que pagaram concessão de R$ 30 milhões ao Ministério da Fazenda. De três dias para cá fomentou o mercado ilegal: até este fim de semana, na conta destes empresários, serão 3 mil sites ilegais em operação e captando apostas dos mesmos brasileiros. Enquanto as empresas legalizadas tinham ferramentas para combater lavagem de dinheiro e a ludopatia, além de já terem pagado à União, de janeiro a agosto, R$ 9 bilhões em impostos. Ou seja, a canetada de Lula derrubou o controle fiscalizatório, fomentou a ilegalidade e fez o Tesouro perder dinheiro.



Monocráticos



A guerra de decisões à base de canetada individual no STF só evidencia a cada dia que presidentes da República e seus partidos têm representantes na Corte. Desde 2018 a Coluna publica, amparada em informações de outros países com elogiados judiciários, que a escolha para ministro deve ser retirada do presidente. É imprescindível e urgente.



Fazem o diabo



Lamentável como o PT joga sujo para se manter no Poder. Com a fake news sobre Flávio Bolsonaro (PL) retirar o título de Padroeira de Nossa Sra Aparecida, e uma legião de haters aliados nas redes para repercutir, esse cenário explica o que Dilma Rousseff disse: “vamos fazer o diabo para ganhar a eleição”, e o que Lula já esbravejou: “Eles não sabem do que somos capazes” para vencer.



Eita!



O MP Eleitoral recorreu ao TSE com pedido de impugnação da candidatura do deputado estadual Jamilson Name (PP-MS). O MP pede que o registro seja negado com base no artigo 17, parágrafo 4º, da Constituição, que trata da participação de partidos e candidatos ligados a organizações criminosas. Jamilson foi condenado no ano passado, em 1ª instância, por participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.



Discurso pronto



Enquanto petistas e aliados tentam convencer o presidente Lula a participar do debate da TV Globo amanhã, Flávio Bolsonaro tem presença confirmada e com discurso pronto. Para os ataques que receberá dos demais adversários, a resposta será na linha do “o inimigo do Brasil é o Lula”. Apesar de a disputa estar acirrada com o Barba, os aliados de Flávio apostam na força de arrancada do Bolsonarismo no domingo.



Assédio judicial



O líder de audiência online no Mato Grosso do Sul, o portal de notícias “Midiamax” e até seus jornalistas sofrem série de ações judiciais após reportagens investigativas e denúncias contra a diretoria da Federação das Indústrias do Estado (FIEM). Até agora foram 17 ações, 15 delas nominalmente contra jornalistas, como forma de intimidação. A Fenaj entrou na briga em defesa do portal e da classe.

