A contradição de Zema

Ao liberar, País afora, todos os candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados de seu partido para apoiar Flávio Bolsonaro (PL), Zema se esquece de fazer o mesmo com seu principal aliado em sua terra natal

O candidato ao Planalto Romeu Zema (Novo) criticou as últimas medidas do governo Lula (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Ferve o 2º colégio eleitoral do País a seis dias da eleição nacional. O jeito desconectado de fazer campanha do candidato a presidente Romeu Zema (Novo) tem prejudicado seu principal aliado em Minas Gerais. Ao liberar, País afora, todos os candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados de seu partido para apoiar Flávio Bolsonaro (PL), Zema se esquece de fazer o mesmo com seu principal aliado em sua terra natal. Mateus Simões, seu sucessor que concorre ao Governo de Minas pelo PSD e que já havia declinado de apoiar Ronaldo Caiado, então de seu próprio partido, assiste a toda a sua coligação – PSD, Novo, Avante, PP e União Brasil – correr para os braços de Flávio, sem que tenha recebido uma sinalização no mesmo sentido por parte de Zema. O erro do ex-governador pode jogar a pá de cal em todo um projeto que teve início em 2018 e que levou esse grupo ao Palácio da Liberdade.

IA na eleição

A pedido da Coluna, o ChatGPT pro – a mais conhecida plataforma de acesso popular à IA – analisou o quadro eleitoral com dados das últimas 10 mais conhecidas pesquisas nacionais. Na média ponderada, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 46,17% e Lula da Silva (PT) com 45.25%, Levou em conta Datafolha, Atlas intel, Real Time, Quaest, CNT etc, feitas de 15 a 24 de setembro, com universo de 2 mil a 5 mil eleitores.

Golpe de bilhão

Os golpes bancários geraram perdas de R$ 1 bilhão no Brasil em 2025. A informação foi compartilhada no Exercício Guardião, treinamento de Cibersegurança do Hemisfério Sul, realizado pelo DigiTech Firjan SENAI, no Rio de Janeiro, e em mais seis Estados. Foram realizadas simulações de ataque e defesa com empresas e instituições de setores como mobilidade e segurança e indústrias do mercado de óleo e gás e siderurgia.

IA engatinha

A adoção de IA avança nas empresas, mas a maturidade digital ainda é um desafio. O Panorama Setorial Global, da SoftExpert, mostra que 75% das organizações já utilizam a tecnologia ou pretendem adotá-la em dois anos. Porém, apenas 2% se colocam no patamar mais alto quando o assunto é nível de maturidade digital. Outros 29% afirmam estar em estágio avançado, com sistemas integrados e automações implementadas.

Fraudes no e-commerce

Em agosto, mais de 111 mil tentativas de fraude no e-commerce foram evitadas, cerca de 3,5 mil/dia. Os dados são da Serasa Experian, que analisou 12,7 milhões de pedidos e mais de R$ 6,7 bilhões movimentados. O setor de Beleza teve o maior número de ações ilícitas evitadas, com 10.020, enquanto o de Celulares registrou o maior ticket médio fraudulento, de R$ 4.392,93 de prejuízo para cada golpe aplicado.

Turismo cívico

O projeto Roteiros da Cidadania e Cultura no DF, que promove 60 visitas guiadas gratuitas por Brasília até março de 2027, tem levado estudantes do ensino médio e integrantes de instituições sociais aos monumentos da capital, iniciativa do Instituto Artetude Cultural e MTur. Os cinco roteiros abordam a História de Brasília, democracia, arquitetura, patrimônio, cultura e cidadania.

ESPLANADEIRA

#Daniela Castro (Vilhena Silva Advogados) palestra na quarta sobre aposentadoria no YouTube do escritório. #Prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI está com

inscrições abertas: tinyurl.com/befrvv8y. #Consórcio Embracon abre franquias em Curitiba e Ribeirão Preto. #Loja Pão de Açúcar de Águas Claras (DF) volta a

funcionar 24 horas. #KEV Seguros abre 2º escritório em SP. #Bio Mundo comemora aniversário e concede R$ 1 milhão de incentivos para novos franqueados. #Lauro Xerfan Neto lança hoje livro “es.co.re.” na Livraria da Vila, em SP.































