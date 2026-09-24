Analistas do mercado e investidores paulistanos, do coração financeiro do País, avaliam que quem aparecer na frente dia 4 de outubro ganha a eleição presidencial.

Presidenciáveis, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Ricardo Stuckert/Charles Vieira)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.449



Um ponto

Analistas do mercado e investidores paulistanos, do coração financeiro do País, avaliam que quem aparecer na frente dia 4 de outubro ganha a eleição presidencial. E nessas análises eles apontam que a diferença será de apenas um ponto percentual dos votos, para o presidente Lula da Silva (PT) ou para o senador Flávio Bolsonaro (PL). Ou seja, quem aparecer atrás na apuração não vira mais. Apostam que haverá onda de apoio para um ou outro. Também consideram que será a eleição mais disputada desde 1989.



Go out!

Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio foi atrás do presidente Lula na muvuca do plenário da ONU para cobrá-lo. Segundo fontes da Coluna na Assembleia, ele não gostou de Lula ter falado que o Brasil não é quintal de ninguém! (e não é!), provocação clara a Donald Trump, seu chefe. Rubio encontrou no caminho o chanceler Mauro Vieira, que apenas lhe balançou a cabeça e o barrou lhe virando as costas.



Custo-$aneamento

O estudo “Saneamento Básico: Investimento para Transformar o Brasil”, desenvolvido

pelo Itaú BBA e Inter.B Consultoria estima em cerca de R$ 1,2 trilhão, em valores atuais, o estoque de capital necessário para universalizar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário no Brasil. O segmento, dos mais relevantes da infraestrutura do País, pode combinar investimentos de larga escala, retorno econômico e impacto social.



IA na Black

A IA já aparece de forma relevante na descoberta e decisão de compra para a Black Friday. Embora 13% apontem plataformas como ChatGPT, Gemini e Claude entre os canais em que iniciam a busca por produtos, entre esse grupo 63% utilizam IA sempre ou frequentemente nas pesquisas; e 40% dizem ser influenciados por plataformas de IA na decisão de compra. A pesquisa é da LWSA, em parceria com a Opinion Box.



Xerifão trabalha

Presidente do TJ-RJ, o longevo governador-tampão Ricardo Couto, do Rio de Janeiro,

citado aqui por ter aumentado a folha salarial apesar dos milhares de cortes, enumerou uma série de conquistas em sua gestão: “eliminou estruturas, cargos e vínculos que não se justificavam”, e citou recomposição salarial e redução de despesas, e conclusão do Plano de Cargos e Carreiras na Saúde. Mais notícias afins no site da Coluna.



Ponto Final

Depois de CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer) e COO (Chief

Operating Officer), agora o mercado inventou o CAIO (Chief AI Officer), o que “cuida”

(antes que a função se inverta) da Inteligência Artificial.



ESPLANADEIRA

#Instituto Lado a Lado pela Vida leva amanhã exposição inflável gigante à frente da FIESP. #TIM foi marca mais

comentada do Rock in Rio. #INPO leva alunos do RJ para mergulho virtual no Atlântico a bordo do R/V Falkor (too).

#ONEE 2026encerra inscrições com mais de 750 mil estudantes do País. #Ambevreforça portfólio Wellness, ampliando

distribuição de Guaraná Antarctica Zero com Fibras. #Lumx passa a integrar a ABcripto