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E o FGTS?

Nada menos que 2,4 milhões de empregadores, entre empresas, empregadores domésticos e rurais, deixaram de depositar o FGTS para mais de 50 milhões de trabalhadores nos últimos anos - praticamente metade da população economicamente ativa

Leandro Mazzini

Publicado: 23/09/2026 às 10:01

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Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)/Joédson Alves/Agência Brasil

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (Joédson Alves/Agência Brasil)

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BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.448

E o FGTS?
Nada menos que 2,4 milhões de empregadores, entre empresas, empregadores domésticos e rurais, deixaram de depositar o FGTS para mais de 50 milhões de trabalhadores nos últimos anos (levando-se em conta que alguns deles são reincidentes) – praticamente metade da população economicamente ativa. Atualmente, o Brasil tem 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada no mercado. O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador lançou pesquisa para medir o conhecimento dos trabalhadores em relação a perdas. Detalhes no link fundodegarantia.org.br.

BC e os Cripto

A implementação do novo modelo de licenciamento para o mercado de criptoativos começa a avançar. A Onda Finance foi a 1ª empresa do setor identificada publicamente pelo Banco Central como instituição em processo de autorização para atuar como Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais. A estruturação jurídica do processo teve participação do advogado Matheus Puppe, especialista em Direito Digital.

Tela x Volante

Pesquisa do Sem Parar mostra que 67% dos motoristas brasileiros apontam o celular como um dos principais fatores de risco no trânsito. Para 47%, envio ou a leitura de mensagens por aplicativos, como o WhatsApp, estão entre os hábitos que mais tiram a atenção dos condutores. Ligações telefônicas com 14% e o acesso às redes sociais, com 13%, vêm na sequência. O levantamento foi realizado online e ouviu 381 motoristas.

Pré-Black

Pesquisa Black Friday 2026, feita pela Edelman & Opinion Box, fez uma radiografia e serviu de termômetro para o ânimo do consumidor neste ano. Mostra uma Black Friday que começa cada vez mais cedo: 50% dos consumidores pesquisam ofertas com mais de um mês de antecedência, 72% se preparam financeiramente, e 54% pretendem distribuir as compras ao longo de novembro, em vez de concentrá-las apenas na sexta-feira.

Inovação necessária

No artigo “Vamos falar de inovação” para o site da Coluna, o investidor do ramo de mobilidade & tecnologia Carlos Santana provoca o leitor e o empreendedor brasileiro (de qualquer tamanho) à reflexão:”Qual o tamanho do experimento?”. Entrelinhas, expõe que “Colocar tudo no mesmo pacote custa caro. As pessoas escondem problemas, evitam testar ideias e repetem caminhos conhecidos para se proteger”.

Brasil Têxtil

Fortaleza sedia dias 14 e 15 de outubro o Congresso Internacional Brasil 2026 do setor têxtil, com destaque para fibras e regulação. Realizado pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), em parceria com entidades globais como ITMF e IAF. “Este é o momento de conectar a criatividade brasileira às exigências do mercado internacional”, diz Fernando Pimentel, diretor-superintendente da Abit.

ESPLANADEIRA

#OAB-MG lançou Cartilha - Liberdade de expressão e eleições. #EducationUSA abre de 28/9 a 5/10 feira para advogados e estudantes, no RJ, DF, SP e PR. #Acerta Consultoria promove hoje na Rocinha (RJ) encontro sobre empregabilidade e com doação de 100 cestas básicas. #Herman Miller promove Icons Sale com 20% de desconto em peças icônicas. #Superlógica anuncia o CEO Carlos Cêra como CAIO (Chief AI Officer). #Instituto Amazônia+21 participa da Semana do Clima de NY (EUA). #Okre Imóveis inaugura nova sede no Leblon (RJ).

Correios
Desembargador do TJ fluminense Ricardo Couto
Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Lula defende maior autonomia tecnológica do Brasil e investimentos em inteligência artificial
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista ao Jornal Nacional, nos Estúdios do SBT, em São Paulo (SP).
Os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli em sessão no plenário do STF
Prédio do Conselho Nacional de Justiça
Coluna Esplanada
Sessão a que se refere Moraes vai se debruçar sobre o conteúdo de relatório da PF com base em mensagens extraídas do celular de Vorcaro
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