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Cadê meu santinho?

As reclamações têm sido recorrentes há semanas – em especial por causa da greve dos carteiros

Leandro Mazzini

Publicado: 22/09/2026 às 07:27

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Correios/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Correios (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

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BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.447

Cadê meu santinho?

A 15 dias da eleição, os Correios sofrem para entregar materiais de campanha enviados por gráficas e agências de outros Estados dos comitês dos candidatos contratantes. As reclamações têm sido recorrentes há semanas – em especial por causa da greve dos carteiros. A estatal correu para elaborar um plano com força-tarefa que foca neste tipo de material: entrega de santinhos, folders etc. É o que a empresa responde a comitês desde sexta-feira.

Safra e crédito

Nos meses de julho e agosto, os produtores rurais enquadrados no Programa de Apoio Produtor contrataram R$ 65,7 bilhões em crédito rural. As Cédulas de Produto Rural, títulos que permitem obtenção de recursos mediante o compromisso de entrega futura de produtos agropecuários, responderam por R$ 32,4 bilhões do total contratado no bimestre – ou 49,2% das operações. As informações são do Ministério da Agricultura.

Na bronca

O comitê de campanha do candidato a deputado federal William Correia (DC-RJ) reclama do TRE-RJ por recolhimento de material de campanha. A alegação é de que a medida teria ocorrido após William ter recebido, em vídeo, apoio do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) – o que não está comprovado. O candidato reclama que sequer foi notificado. A gravação aconteceu num encontro de Flávio e William em Macaé.

Pai da banda

Conhecido como o pai do DSL, tecnologia que deu origem aos padrões usados na internet de banda larga atual, o professor emérito da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, John Cioffi, estará no Brasil para participar do seminário “Redes Inteligentes para 6G e Além”, promovido pelo Licks Advogados e apoiado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Será nesta quinta (24), no Rio de Janeiro.

Titans em Brasília

Depois do sucesso em São Paulo, o Titans Networking chega a Brasília no dia 22 de outubro para sua 2ª edição. O encontro reúne sócios e decision-makers de escritórios de advocacia do País em uma dinâmica de apresentações rápidas e rodadas de negócios voltadas a parcerias entre as bancas. A organização é de Rodrigo Bertozzi.

Trabalho & bem-estar

Pesquisa realizada online pela Serasa Experian com 342 participantes revela que 59% dos profissionais consideram o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho o principal fator para o bem-estar no ambiente corporativo. Boas relações (20%), reconhecimento profissional (16%) e autonomia (5%) são outros elementos importantes. Os dados reforçam a crescente atenção das empresas à saúde mental de seus empregados.

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista ao Jornal Nacional, nos Estúdios do SBT, em São Paulo (SP).
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