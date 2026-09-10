No Peru e na Bolívia os ministros são escolhidos por conselhos de notáveis e representantes do Congresso Nacional. No Brasil, ministros do STF parecem reis

Os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli em sessão no plenário do STF (Bruno Moura/STF)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.439



É urgente!



Alguns setores importantes da sociedade – classistas e empresariais – iniciaram um debate super discreto nesta semana sobre como pressionar os três Poderes a uma reforma do Judiciário. Ninguém quer mostrar as caras para levar tapa nos dois lados da face. Mas é fato: O que mais se comenta entre portas é a mudança no modelo de indicação de ministros para as altas Cortes, ou no mínimo, um mandato para ministros do STF e STJ. Desde 2018, depois em 2023 e 2025 a Coluna faz publicações a respeito, comparando casos de outros países. Alemanha (12 anos), Bolívia (10), França (9 anos), Venezuela (12 anos) e Argentina (5 anos com possibilidade de recondução) têm mandatos para os togados. No Peru e na Bolívia os ministros são escolhidos por conselhos de notáveis e representantes do Congresso Nacional. No Brasil, ministros do STF parecem reis. Aprovaram (com o Congresso) a EC 88/2015 (PEC da Bengala), para ficarem até os 75 anos na poltrona, além de não se submeterem a nenhum órgão fiscalizador: nem o CNJ tem poder para questioná-los.



Arruda e PO



O presidente do PSD, Gilberto Kassab, deve pressionar o empresário Paulo Octávio – ex-senador e ex-deputado – a substituir José Roberto Arruda na candidatura ao Governo do DF. É certo no partido que o TSE vai limar a candidatura sub-judice de Arruda, já derrubada pelo TRE, a despeito da nova lei da Ficha Limpa que, na interpretação do candidato, lhe daria direito a concorrer pelo tempo corrido de sua condenação judicial.



Na fila



Quem o conhece bem de perto há anos, e sabe dos bastidores, crava que o STF é apenas uma passagem. O sonho do ex-deputado, ex-governador e ex-senador Flávio Dino – hoje ministro do Supremo – é ser o candidato de Lula da Silva à Presidência da República em 2030. O tempo o dirá, ou não. Registre-se.



Todos os lados



O empresário Antônio Freixo Junior, o Mineiro, que em delação citou transações com Flávio Bolsonaro e o filme “Dark Horse”, tem relações pessoais com o senador Jaques Wagner (PT-BA). Mineiro, um dos ‘caixas’ de Vorcaro do Master, é cotista do fundo Gardênia junto com dois amigos do parlamentar: O advogado Ângelo Rezende, que já advogou para Wagner, e o publicitário Guilherme Sodré, enteado do senador.



Tão perto...



O ex-governador de Mato Grosso Mauro Mendes (União), candidato ao Senado, e o deputado federal Fábio Garcia (União), ambos investigados pela Operação Heritage da PF, que apura o desvio de R$ 308 Milhões de dinheiro da Oi no Estado, ficaram há dias lado a lado em palanque em Sinop (MT). Tem gente que os viu no mesmo avião.



Rei do biodiesel



O Rei do Biodiesel, que doou R$ 500 mil (para cada) a Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, enviou a seguinte nota: “Erasmo Carlos Battistella esclarece que a doação mencionada foi realizada como pessoa física, dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral brasileira. O empresário reafirma o seu compromisso com as melhores práticas de governança, integridade e transparência”.



Ponto Final



Ou o presidente Edson Fachin controla com mão de ferro as vaidades (até ideológicas) de seus colegas, ou a Corte vai virar um cabaré com briga de faca e porrada.

