O preço da briga

O presidente Lula da Silva (PT), que surfava até semana passada na onda da reeleição garantida, mesmo que apertada, deu um tiro no pé a três semanas da eleição presidencial

O presidente Lula se manifestou publicamente, pela primeira vez, sobre crise no STF (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.438

O presidente Lula da Silva (PT), que surfava até semana passada na onda da reeleição garantida, mesmo que apertada, deu um tiro no pé a três semanas da eleição presidencial. A aparição em rede nacional em defesa do Supremo Tribunal Federal jogou todos os evangélicos e os indecisos – não apenas os cristãos – na fila de voto do rival Flávio Bolsonaro (PL). Ele vai aparecer empatado com o petista, ou até virando o jogo, nas próximas pesquisas. É o que comentam entre portas três caciques de grandes partidos. Lula puxou para si a crise protagonizada por Alexandre de Moraes na Corte – este, sob forte suspeita de prevaricação – e a defesa do Tribunal conotou aos olhos da sociedade uma tentativa de proteção a Moraes e de blindagem ao PGR Paulo Gonet, citados no inquérito da PF na relação com o “banqueiro” Daniel Vorcaro. O estrago é enorme. Há informes de que todas as igrejas neo e pentecostais se uniram para defender o “terrivelmente” evangélico, ministro André Mendonça, nesse embate com Moraes. E isso causará dois efeitos: o voto não-Lula e o voto de protesto pró-Flávio. A conferir.

Blindagem?

Há um mistério que a Polícia Federal – delegados, peritos, investigadores – devem responder. Com tanta tecnologia pericial cibernética, já provada em outras operações e tão celebradas no meio, por que ainda não foram revelados no inquérito o conteúdo das mensagens do ministro Alexandre de Moraes para Daniel Vorcaro, do Banco Master. É de interesse público. A cada dia mais pertinente esse caso.

Gabinete paralelo

Além da acusação do ministro André Mendonça (STF) de que o diretor da PF, Andrei Rodrigues, teria criado um gabinete paralelo para investigá-lo, pesa contra o delegado mais situações: Presença no Uísque & charuto em Londres com Vorcaro; Passeio com namorada em vinícola do Rubens Menin em Portugal (sócio de Vorcaro na SAF do Atlético Mineiro); Troca de delegado que investiga Lulinha e suspeita de segurar informações de inquérito contra Alexandre de Moraes e Lulinha.

Cada um por si?

O presidente Lula que se cuide. Desde que eclodiu a crise no STF, o candidato dele no Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tem dito que o mais prudente é ficar longe dessa confusão. Ele teria dito a pessoas próximas que “isso é problema de Lula e do PT”. E reiterado “que ninguém mova uma palha em direção ao petista” em cidades onde ele tem apoio em dobrada com Flávio Bolsonaro, como Duque de Caxias, Magé, Teresópolis e outras.

Aeroporto da discórdia

O Projeto de Lei nº 3.222/2023, dos deputados Joseildo Ramos (PT-BA) e Lídice da Mata (PSB-BA) propôs a troca do nome do aeroporto internacional de Salvador de Luís Eduardo Magalhães para 2 de Julho, mas foi rechaçado pelo relator Cláudio Cajado (PSD-BA) na Comissão de Viação da Câmara. O Carlismo por ora venceu. Fica o saudoso filho do poderoso ACM em lugar da data da independência baiana.

Ações & El Niño

O Ministério da Agricultura recebeu um conjunto de 163 medidas da Embrapa para apoiar a gestão de riscos climáticos na agropecuária no País. As recomendações consideram os possíveis impactos associados ao fenômeno El Niño na safra 2026/2027 e propõem ações permanentes de prevenção, adaptação e redução de riscos no campo. Profissionais da Embrapa e do Instituto de Meteorologia elaboraram o documento.

ESPLANADEIRA

#MedSênior tem 191 vagas de emprego abertas entre ES, RJ, DF, MG, PR e PE: tinyurl.com/mr3upwur. #Yellow Card investe US$ 40 mi no Brasil e planeja expansão na AL. #NewCo e Martha Leonardis realizaram 1ª edição do “Impulso Mulheres” para microempreendedoras de SP. #Genial leva clientes traders para imersão no mercado financeiro em Nova York. #White Martins leva soluções para eficiência na siderurgia à ABM Week 2026. #Sodexo tem 155 vagas para jovens aprendizes de 14 a 24 anos no País; Insc: tinyurl.com/fvfsh25e.

