Em print extraído das investigações da Polícia Federal, o ex-deputado federal Fábio Faria (RN) alerta Vorcaro sobre a importância de não "atrasar os pagamentos" do Careca - o que, na interpretação dos investigadores, é Alexandre de Moraes.

O ministro do STF Alexandre de Moraes e ex-deputado Fábio Faria (RN) (Marcelo Camargo/Valter Campanato/Agência Brasil)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.434

Pague o Careca!



No mesmo inquérito em que o ex-deputado federal Fábio Faria (RN) aparece como intermediador do contrato de R$ 129 milhões entre a advogada Viviane Barci - mulher do ministro Alexandre de Moraes do STF – e Daniel Vorcaro do Master, o ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro aparece páginas depois em nova conversa comprometedora com o “ex-banqueiro”. Em print extraído das investigações da Polícia Federal, Faria alerta Vorcaro sobre a importância de não “atrasar os pagamentos” do Careca. “Manda pagar a ele. O Careca não pode atrasar” – o que, na interpretação dos investigadores, é Alexandre de Moraes. A conversa entre eles aconteceu em março de 2024, dois meses depois da assinatura do contrato de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de Viviane.

Blindagem?



O maior mistério sobre as mensagens de Whatsapp trocadas entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes: as mensagens do ministro, mesmo temporárias (as que são de envio único sem outra visualização – podem ter o conteúdo revelado por tecnologia de perícia digital. Fica a pergunta: Por que as supostas respostas de Moraes a Vorcaro continuam sigilosas?

Gonezinho



O advogado Ciro Soares, amigo próximo do PGR Paulo Gonet, era a ponte entre ele e Vorcaro, revelam as mensagens amigáveis (até demais) no inquérito da PF. Certo dia ele pede que o “banqueiro” inclua o filho de Gonet na farra do uísque & charuto em Londres. O surgimento de Gonezinho conota que o PGR estava com inveja da prosperidade de Moraes junto ao banco...

Com dia marcado



Levantamento da empresa de inteligência antifraude Lyfense identificou que criminosos têm dias e horários preferidos para aplicar golpes via Pix no internauta brasileiro. Segundo a análise, 90% das fraudes monitoradas ocorrem pelo sistema de pagamentos instantâneos e se concentram às terças, quintas e sextas-feiras, entre 15h e 21h, período de maior circulação financeira.

APAS & Governo



Uma das locomotivas do PIB paulista, o setor supermercadista quer maior aproximação com o futuro governador. Erlon Ortega tomou posse para novo mandato na Associação Paulista de Supermercados (APAS-SP) (biênio 2026-28). Afirma que, neste novo ciclo na entidade, pretende ampliar o diálogo com Governos e diferentes lideranças políticas.

Paraense sofre!



O Pará apresentou o etanol mais caro da região Norte em agosto, com o litro cotado a R$ 5,29, apesar da queda de 2,04% no período. Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log, que consolida os preços das transações nos postos de combustíveis. Em contrapartida, a gasolina paraense foi a mais barata da região, vendida em média a R$ 7,18 (-0,14%). O diesel subiu 0,13%, alcançando R$ 7,79.

