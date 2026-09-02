O ex-deputado federal Fábio Faria (RN) surge como o intermediador do contrato multimilionário de Daniel Vorcaro com Viviane Barci – esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O inquérito da PF teve o sigilo derrubado pelo ministro André Mendonça, do STF.

Mensagens e contatos entre o fundador do banco Master, Daniel Vorcaro, e o ministro Alexandre de Moraes. (Reprodução)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.433

Jantar de R$ 129 milhões

O ex-deputado federal Fábio Faria (RN) surge como o intermediador do contrato multimilionário de Daniel Vorcaro com Viviane Barci – esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O inquérito da PF teve o sigilo derrubado pelo ministro André Mendonça, do STF. Fábio – que é marido de Patrícia Abravanel, herdeira da emissora SBT – aparece nos prints da quebra do sigilo do celular de Vorcaro, o então dono do Banco Master. Ele articula o parcelamento dos R$ 129 milhões em três ou quatro anos com o “banqueiro”, cobra-lhe a atenção especial e depois confirma que agendou com o “Careca” – alusão ao ministro Alexandre, marido de Viviane – um jantar para comemorar o contrato a três casais. Provavelmente Fábio, Moraes e Vorcaro com respectivas esposas. O jantar, agendado para dia 2 de fevereiro de 2024 – poucas semanas após Viviane enviar a minuta do contrato para Vorcaro – teria acontecido em Brasília, na casa do ex-deputado. Ainda de acordo com a investigação da PF, o ministro Moraes editou direto de seu computador dentro do gabinete da Corte o contrato da esposa com o “banqueiro”. Veja detalhes no site da Coluna.

Cadê o dinheiro?

Um mês depois do início da crise, Simone Chieppe saltou do Conselho do Fundo Apex Partners para o comando da empresa. Ela por anos integrou a governança que acompanhaou a companhia antes da crise. Agora, surge à frente justamente na estrutura encarregada de administrar consequências. Os credores são informados de avanços e, na hora do “vamos ver o dinheiro”, nada até agora. Leia no site da Coluna mais detalhes.

Mistério$

Os staffs dos presidenciáveis adversários do presidente Lula da Silva estão guardando para as semanas prévias da eleição uma ofensiva sobre o filho Zero Um, Fábio Luís. Como, por exemplo: ele trabalha com o quê, mesmo? Quanto ganha? Por que mora em Madri há dois anos e não no Brasil? Quem são seus amigos no Governo do pai?

Transplantes

A recusa familiar é um dos principais desafios dos transplantes de órgãos no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, 45% das famílias recusaram a doação após a morte encefálica de um ente querido em 2025. Cerca de 74 mil pessoas aguardam por uma doação no País. A campanha Setembro Verde reforça a importância de se conversar com a família sobre o desejo de doar, atitude que pode salvar vidas.

Gestão em alta

Políticas públicas de Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul são as vencedoras do Prêmio Excelência em Competitividade 2026, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). As iniciativas Sem Deixar Ninguém para Trás (MS), Parceiro da Escola (PR) e MEI RS Calamidades (RS) foram reconhecidas entre 403 políticas inscritas por 23 Estados, recorde de participação na história da premiação.

BNLData, 25

O BNLData, Portal pioneiro na cobertura especializada de loterias e apostas no Brasil, fundado por Magnho José e Elaine Silva, comemorou ontem 25 anos, se consolidando como maior banco de dados do segmento no País. Além disso, para marcar a data lança app próprio, desenvolvido pelo Estúdio Sync. O Portal foi criado em setembro de 2001.

Ponto Final



Pelo notório, o Brasil agora tem dois Carecas: o do INSS e o do STF.

