O escritor e psicanalista Augusto Cury tornou-se o bom velhinho da vez. Pesquisas qualitativas de dois grandes partidos apontam que eleitores da 3ª idade e mulheres de diferentes faixas etárias simpatizaram com o candidato do Avante à Presidência

Augusto Cury (Reprodução/Redes sociais)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2026 - Nº 4.431

O bom velhinho?

O escritor e psicanalista Augusto Cury tornou-se o bom velhinho da vez. Pesquisas qualitativas – aquelas em que se reúnem grupos de eleitores para análises imediatas – de dois grandes partidos apontam que eleitores da 3ª idade e mulheres de diferentes faixas etárias simpatizaram com o candidato do Avante à Presidência, após suas aparições no debate da Band TV e na TV. O ‘bom velhinho’ é um padrão usado por alguns marqueteiros desde a candidatura de Ulysses Guimarães (PMDB) ao Palácio em 1989, quando lançou o jingle “Bote fé, no velhinho, que ele sabe o que faz...”. Cury não tem chances, mas pode surgir conquistando parte do voto feminino até dia 4 de outubro.

Os de sempre

Quanto mais se adentra na plantação dessa cannabis para uso medicinal, foco do lobby da amiga de Lula, Roberta Luchsinger, mais se descobre gente nessa moita. Além dos já citados Lulinha, filho do homem, e Marcola (ex-chefe de gabinete da Presidência), agora aparece o Berger, ex-nº 2 do Ministério da Saúde e assessor direto no Palácio, abaixo do demitido Marcola. Berger é ligado ao ex-governador Agnelo Queiroz.

Derrapou, candidato?

O jatinho Phenom 100 prefixo PS-VEE, que saiu da pista no Aeroporto Santos Dumont na quinta (30), causou 53 voos cancelados, prejudicou seis mil passageiros ali e em outros aeroportos – principalmente no Congonhas (SP). O jato está em nome da VEE One Manutenção e Serviços, de Nova Iguaçu, cujo proprietário é Jorge Leite – foi candidato a deputado estadual sem sucesso em 2018, e ligado ao PHS do Rio.

Aloprado ao volante

Não para de crescer a coleção de polêmicas de Vladimir Timerman, da Esh Capital, apelidado de “O Farialimer Aloprado”. Na coleção de processos já apareceu um sobre misoginia após briga de trânsito na capital paulista. Após provocações, segundo testemunhas, ele perseguiu o carro de uma modelo (vídeo nas redes da Coluna) e, furioso, tentou atacar veículo da moça. Sua mulher o conteve.

Xô, turista?

Os senadores Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho, e o deputado federal Carlos Jordy se uniram no Rio de Janeiro ao deputado estadual Marcelo Dino no movimento “Não à taxa do turismo”. Eles trabalham contra o imposto da Prefeitura de Angra dos Reis, que cobra de turistas de R$ 24,80 para quem chega em Angra e faz bate/volta às ilhas, até R$ 44,64 se chegar por outra cidade, mais taxa de 12%.

Pé (judicial) na porta

Um estudo inédito da consultoria LCA e encomendado pelo QuintoAndar revela que a arbitragem na locação de imóveis é sete vezes mais rápida que a Justiça tradicional: as sentenças saem em média em 70 dias, contra 472 do Judiciário. “Se, em um ano, todas as ações de despejo do País migrassem para a arbitragem, a economia aos proprietários chegaria a R$ 3,2 bilhões (considerando aluguéis não recebidos, custas e honorários)”.

ESPLANADEIRA

#Mazure Saneamento S.A. , 36 anos, inaugura nova sede em Salvador e comanda operações em 14 Estados; ex-Senador Roberto Muniz entra no Conselho Consultivo. #Unig e Uniabeu promovem dias 1º, 3 e 9/9 Giro das Profissões para 2.900 estudantes no campi RJ. #Ticket lança ponto eletrônico integrado ao app da marca. #Shopping Metropolitano Barra lança programa de benefícios Connect MET. #Maple Bear Maceió investe R$ 32 mi em 2ª unidade. #Ways Bilingual School promove palestras sobre educação com Renata Ceribelli e Leandro Karnal.

