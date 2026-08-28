As pesquisas revelam o óbvio, que só os petistas ainda não entenderam: Lula deve investir mais em vídeos espontâneos nas redes sociais – a nova grande ferramenta de mídia além do horário eleitoral nas TVs –, o que Flávio já faz com mais habilidade

O presidente Lula, segundo o Ministro da Fazenda, apresentou para o Congresso uma proposta de revisão dessas aposentadorias (Ricardo Stuckert/Presidência da República)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2026 - Nº 4.430



Apanha & cresce



O staff palaciano e de campanha do presidente Lula da Silva (PT) está surpreso com o crescimento de Flávio Bolsonaro (PL), seu adversário direto na disputa para a Presidência da República. As pesquisas revelam o óbvio, que só os petistas ainda não entenderam: Lula deve investir mais em vídeos espontâneos nas redes sociais – a nova grande ferramenta de mídia além do horário eleitoral nas TVs –, o que Flávio já faz com mais habilidade. E o descoberto nas qualitativas: não é Flávio que está crescendo, ele chegou ao teto; são Lula e o PT quem estão desgastados. O desafio do presidente é achar um novo discurso em vez de bater no filho Zero Um de Jair Bolsonaro.



Caiado no Rio



Mesmo com o apoio de Eduardo Paes (PSD) a Lula da Silva (PT), o candidato ao Governo do Rio não garantiu ao presidente o palanque de um nome feminino evangélico da nominata: a primeira-dama de Teresópolis, Cláudia Vasconcellos, que almeja ser deputada estadual pelo PSD. Mesmo fechados com Paes, Cláudia e o marido-prefeito Leonardo Vasconcellos (União) declaram apoio a Ronaldo Caiado (PSD).



PL e as Fernandas



Com Michelle Bolsonaro focada no DF, o PL no Rio de Janeiro virou holofotes para suas Fernandas. A 1ª é a Bolsonaro, mulher de Flávio, que tem chamado atenção com o mascote, o cão Chiquinho, resgatado pela Comissão de Defesa dos Animais da ALERJ. A outra é Fernanda Louback, vereadora em Niterói, e vice na chapa com Douglas Ruas, candidata ao Governo. Ela é mãe de duas meninas autistas.



Renais do Brasil



As doenças renais acometeram a saúde de 170 mil brasileiros em 2025. O Senado e a Câmara dos Deputados serão iluminados com as cores azul e vermelho de segunda a quarta-feira, em ação da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante pelo Dia da Diálise, celebrado ontem. O ato é parte da campanha “A Vida Além da Diálise”.



Seguros e resseguros



As transformações jurídicas e regulatórias que redesenham o mercado de seguros e resseguros estarão no centro do II Seminário Jurídico de Seguros, na USP, dia 17/9. A Fenaber participará ao lado de membros da academia, do poder público e setor privado, e discutir os impactos das novas regras sobre contratos, regulação e segurança jurídica. Haverá debates sobre Saúde Suplementar e sobre Grandes Riscos e Resseguro.



EDP solidária



Funcionários da EDP dedicaram mais de 11 mil horas a ações de voluntariado no Brasil no 1º semestre deste ano, segundo a companhia. Foram mais de 900 colaboradores envolvidos em 45 trabalhos, que chegaram a cerca de 2.800 pessoas em 167 instituições, entre escolas e organizações não governamentais. A mobilização é parte do Give Back, desafio da empresa para marcar seus 50 anos de atuação no mundo.

ESPLANADEIRA



#Grupo Austral tem lucro de R$ 52,9 mi no 1ºsemestre. #PNEUSTORE é patrocinadora do piloto Lucas Moraes no Sertões 2026. #Ensina Mais Turma da Mônica cresce 40% no 1º semestre. #IA na operação do Agronegócio já permitiu redução de até 30% em projetos da TIVIT. #Wildlife Studios abre inscrições para Estágio 2027: tinyurl.com/yty3evx2. #Zona Franca, de Alice Ripoll, se apresenta na Caixa Cultural Brasília de 1º a 3 de outubro com bate-papo e oficina para dançarinos e estudantes.

