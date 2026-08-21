O senador Sergio Moro (PL-PR) (Ciaran McCrickard/Fórum Econômico Mundial)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2026 - Nº 4.425

Todos contra Moro

O jogo está pesado para o senador Sergio Moro (União) no Paraná. Candidato isolado na liderança nas pesquisas de intenção de votos, também ficou isolado em alianças partidárias. Ele não teve acordo com o Progressistas, da sua federação, que acaba de “cair no colo” do adversário mais forte, Sandro Alex (PSD) – apadrinhado pelo governador Ratinho Junior. Moro lidera mas vê, aos poucos, Sandro subir gradativamente, e devagar, nas pesquisas, com apoio de prefeitos do interior. O ex-juiz federal aposta tudo em sua trajetória na Operação Lava Jato e aparece como o candidato contra o “sistema”.

Lulinha

A situação piora para Fábio Luís, o Zero Um do presidente Lula da Silva, suspeito – e com indícios noticiados – de tráfico de influência no Governo junto ao Careca do INSS. Mas o que causa indignação na praça é a tamanha tentativa de blindagem judicial e policial contra ele. Agora, a PGR – que parece um Puxadinho do Palácio – pede para o inquérito sair do STF para a 1ª instância. Além disso, o ministro-relator André Mendonça critica veladamente a PF por segurar informações sobre a investigação dele.

Traição Progressista

A vira-casaca do deputado federal Dr. Luizinho e de Rogério Lisboa, ambos do PP, na eleição do Rio de Janeiro é vista como uma grande decepção por aliados de Douglas Ruas (PL), o candidato de Flávio Bolsonaro ao Governo. Luizinho e Lisboa – que seria vice de Ruas – agora são aliados de Eduardo Paes (PSD), o nome de Lula da Silva no Estado. Ruas aparece em 2º lugar, mas ainda longe do ex-prefeito carioca.

Rombo na pista

Os contratos das empresas de ônibus intermunicipais previam R$ 319,4 milhões em outorga ao Estado de Minas. Nos registros públicos, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo encontrou só R$ 69,2 milhões arrecadados entre 2009 e 2025. Ninguém, até agora, explicou os R$ 250 milhões que ficaram no caminho – um rombo de 16 anos sem processo de cobrança formal que leva o caso ao TCE-MG.

Com sinal

As Polícias Civil e Militar de São Paulo recuperaram 985 celulares com queixa criminal durante a Operação Última Chamada, entre 10 e 19 de agosto. Dos aparelhos recuperados em SP, 309 foram devolvidos aos proprietários. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça. O programa SP Mobile da SSP-SP já recuperou 31,9 mil aparelhos em um ano.

Futuro do Rio

O presidente da FIRJAN, Luiz Cesio Caetano, entregará aos candidatos ao Governo a “Agenda de Propostas para um Rio de Futuro”, com 45 proposições para melhorar os negócios, centrado em oito eixos: “Segurança Pública, Energia, Infraestrutura, Sistema Tributário, Reformas Estruturantes, ESG, Fomento ao Negócio e Capital Humano”. O primeiro convidado para o papo aberto é o líder nas pesquisas, Eduardo Paes (PSD).

ESPLANADEIRA

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