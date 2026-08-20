A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem a responsabilidade de fiscalizar peso dos veículos com cargas, lotação e também a suas dimensões

Acidente na Rodovia Fernão Dias (SP-BH) na qual o motorista de uma carreta bateu numa passarela, a derrubou e matou mãe e filho atingidos num carro ( Reprodução/Rede Vanguarda)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2026 - Nº 4.424

A dimensão da ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem, por lei, a responsabilidade de fiscalizar peso dos veículos com cargas, lotação e também a dimensão dos mesmos – o que não feito nos postos além do peso nas balanças. Isso teria evitado o acidente na Rodovia Fernão Dias (SP-BH) na qual o motorista de uma carreta bateu numa passarela, a derrubou e matou mãe e filho atingidos num carro. O motorista está em prisão preventiva. Já os diretores da Agência desfilam de carro com motorista em Brasília.

Quer pagar quanto?

O bordão que marcou o dia-a-dia do brasileiro nas emissoras de rádio e televisão por anos parece ter conquistado o conselho de investimentos do Banco do Brasil. Mesmo ciente há anos da inconsistência financeira das Casas Bahia, o BB aportou R$ 2,9 bilhões no grupo. Agora está atrás do prejuízo, com a recuperação judicial da empresa.

Diálise em alta

O número de pessoas em tratamento de diálise no Brasil cresceu significativamente ao longo dos últimos 10 anos. Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número de pacientes saltou de 122.825 para 173.408 no período, aumento de 41%, sem um único ano de queda na série histórica. Anualmente, o País registra, em média, 45.400 novos pacientes que precisam iniciar o tratamento dialítico.

Engenharia Brasil

A Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros organizou agenda política para ser entregue aos candidatos à Presidência. Dentre as reivindicações das instituições estão apoio ao PL “Engenheiro, sim. Analista, não”, que visa impedir a contratação de engenheiros como analistas; a reestatização da Eletrobras e o fortalecimento das empresas públicas de grande relevância para o País, como é o caso da Petrobras.

Escola & reciclagem

São Roque inaugurou a 1ª “Escola do Futuro” de São Paulo, com R$ 40 milhões investidos pela Desenvolve SP e apoio do Governo. Com 7 mil m², para mais de mil estudantes, a unidade incorpora conceitos de economia circular. Em parceria com a Casa da Moeda, o Instituto Tran$forma fez de papel-moeda inutilizado carteiras, cadeiras, mesas, armários e outros itens do mobiliário.

Ponto. Final

Trocaram a relação pessoal, o ganha-ganha e os sonhos de mobiliar as casas do brasileiro por CEOs, CFOs, “Farialimers” e Fundos de Investimento com foco nas metas, retiradas e dividendos. Resultados: quebraram duas marcas patrimônios do cotidiano varejista do brasileiro. Casas e Ponto.