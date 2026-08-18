A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) da Fazenda informou à Coluna que mais de 1,1 milhão de apostadores pediram suas exclusões dos sites e aplicativos de apostas, através da Plataforma Centralizada de Autoexclusão

Além de comprovarem capacidade econômico-financeira elevada, as bets deverão ter sede e canal de atendimento aos apostadores no Brasil (Crédito: Joédson Alves/ Agência Brasil)

.bets têm 1,1 milhão de excluídos

Com revelações diárias de falência, perda de emprego, famílias destruídas – em especial com divórcios – e até suicídios, o Governo acendeu o alerta para a alta ludopatia no avanço das .bets, que já movimentaram R$ 20 bilhões no 1º semestre, mas deixam um saldo negativo entre viciados e na saúde pública. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) da Fazenda informou à Coluna que mais de 1,1 milhão de apostadores pediram suas exclusões dos sites e aplicativos de apostas, através da Plataforma Centralizada de Autoexclusão. Diante dos altos números, o Ministério da Saúde reforçou a oferta de atendimento pelo SUS de ajuda a ludopatas, com tratamento psicológico, psiquiátrico e medicamentos. Abriu mais de 100 mil vagas também por teleatendimento. Segundo a SPA, 35% destes 1,1 milhão que solicitaram a autoexclusão apontaram a “perda de controle sobre o jogo”.

Eminência parda

Ele já foi muito poderoso, sempre lembrado como presidenciável e potencial eleito, mas hoje Aécio Neves, vai encerrar o mandato de deputado federal e trabalhar com discrição no comando do PSDB, a fim de tentar resgatar a importância do que já foi o maior partido do Brasil. Aécio não concorrerá a cargo algum em Minas. Mas emplacou aliados seus em duas candidaturas ao Governo de Minas.

Alta no varejo

As vendas do comércio no País voltaram a crescer em julho, com alta de 0,9% na comparação mensal, segundo o Índice do Varejo Stone. Se comparado ao mesmo período de 2025, o comércio avançou 4,7%. A maior alta foi em artigos farmacêuticos (2,5%), seguida por combustíveis e lubrificantes (2,1%), hipermercados, supermercados, alimentos, bebidas e fumo (1,6%) e material de construção (1%).

Profert

A Firjan comemora a aprovação do Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes pelo Congresso Nacional. Para a entidade, a lei vai reduzir a dependência do Brasil em 90% nas importações de fertilizantes, além de estimular o desenvolvimento de novos projetos industriais – só no Rio são dois – e a reativação de plantas existentes. A legislação concentra o incentivo por financiamento do BNDES.

Sobre asas

A Coluna apurou quem são os empresários que cedem ao ex-Governador Mauro Mendes (União) os seus jatos para viagens pessoais. Eraí Maggi, Wanderlei Torres, Valdinei Mauro de Souza e Fernando Marques, dono da União Farmacêutica - ele levou o casal Mendes no seu jatinho à Europa em 2024. Mendes, alvo de investigação da PF, utiliza os jatos, alternadamente, para não chamar atenção dos investigadores.

Reciclagem no tabaco

No Dia do Campo Limpo, celebrado hoje, o SindiTabaco destaca iniciativa criada antes da regulamentação federal sobre logística reversa. Lançado dois anos antes do Decreto nº 4.074/02, o Programa de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, para reciclagem, percorreu 338 mil km. A operação atende 111 mil produtores em 394 municípios do RS e SC, com recebimento em 1.800 pontos próximos às propriedades.

ESPLANADEIRA

# Maternidade Brasília inaugura centro especializado para mulheres da adolescência à maturidade. # ONS promove amanhã a 3ª Semana Regulatória. # Reality Supermercado Milionário estreia 3ª temporada no Youtube. # "Mulheres que Inovam" (SBI) lançou MQI Trends no YouTube: tinyurl.com/2heee653. # Sodexo oferece mais de 50 vagas em Programa de Estágio. Insc: go.eureca.me/NkKbSJ. # GIZ Brasil e Axia Energia promovem amanhã treinamento sobre hidrogênio verde na siderurgia, em Vitória (ES).

