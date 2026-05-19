Embora tenha influência na comunicação do Governo, dona Janja da Silva está longe dos planos da campanha eleitoral para ajudar nos scripts dos vídeos caseiros e do cotidiano do presidente Lula da Silva

Primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja (Claudio Kbene/PR)



(crédito: )

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2026 - Nº 4.358



Ela, não!



Embora tenha influência na comunicação do Governo, dona Janja da Silva está longe

dos planos da campanha eleitoral para ajudar nos scripts dos vídeos caseiros e do

cotidiano do presidente Lula da Silva. Um pedido cada vez maior dos aliados para

engajamento do petista nas redes e com foco no voto jovem. Ocorre que o staff a

considera um desastre quando assume o roteiro – vide o caso da carne de paca (animal

proibido para abate e consumo) na Granja do Torto e, anos atrás, ao mostrar Lula de

camisa social atrás do fogão num apartamento, mas o reflexo do vidro de um forno

revelou que estava de cueca-calção. A turma das redes, que adora “cancelar”, não

perdoaria esse amadorismo.



7 x 0



Enquanto se discute o fim da escala 6 x 1 na praça, o presidente Hugo Motta criou a

escala 7 x 0 para seus pares. Mal a segunda-feira raiou e os deputados federais

receberam alerta do sistema da Mesa Diretora da Câmara, de que todas as pautas da

semana poderão ser votadas de forma remota e online. Conforme publicamos, o ano já

acabou no Congresso Nacional. O reduto eleitoral é a prioridade para a turma do voto.



Romaria



Bateu um desespero na governadora Celina Leão (PP), do Distrito Federal. Ela iniciou

visitas a ministros do STF (pontapé foi com Cristiano Zanin) para falar da ADI

impetrada pelo REDE, que será votada pelo plenário virtual a partir da sexta (22). A

depender do resultado, o Supremo poderá liberar a candidatura do ex-governador José

Roberto Arruda (PSD), com chances de vencê-la nas urnas. Procurada sobre agenda

com mais togados, a assessoria da governadora ainda não respondeu.



Guia MEC



O MEC lançou o Guia de avaliação da Educação Integral no Brasil, em parceria com a

Ashoka e FEUSP, que sistematiza as experiências da pesquisa-ação do Escolas 2030. O

material tem ferramentas para que gestores e comunidades escolares formulem práticas

de avaliação. Elie Ghanem, professor da USP, afirma que o projeto “valoriza e fortalece

as práticas inovadoras e bem-sucedidas em áreas de alta vulnerabilidade social”.

Mercado do game



O uso da IA generativa em games causa receio a 45,7% dos jogadores quanto à perda de

empregos na indústria e à precarização do trabalho criativo e, para 38,4%, quanto à

queda da qualidade dos jogos, segundo a Pesquisa Games Brasil 2026. Para Bruna

Simões, CEO da Thunder Games, a IA na indústria de games já é “infraestrutura”, mas

o problema reside quando o produto chega ao consumidor ainda com “cara de IA”.



Prêmio CLP



O Prêmio Excelência em Competitividade 2026 do Centro de Liderança Pública

alcançou recorde de inscrições. Foram 403 políticas de alto impacto social cadastradas

em 23 Estados. A iniciativa reconhece projetos transformadores em áreas como

educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, inovação e sustentabilidade

ambiental. Os três vencedores serão conhecidos em agosto.

ESPLANADEIRA



#Grupo New Pet participa da APAS 2026 no Expo Center Norte SP, estande 788A.

#Helena Levorato, da SBI, participou do Fórum Bancos & Banking 2026, em SP.

#Mulher Digital abre curso gratuito/online em TI; Insc: jamujerdigital.org. #Instituto

Visão Solidária anuncia Zico para campanha de Copa do Mundo. #Smurfit Westrock

é patrocinador master da Corrida Plié Pela 1ª Vez. #Vilson Lemos fala de

gastroplastia endoscópica no 10º Congresso de Endoscopia do RJ, dias 22 e 23/5.

#Grupo 3corações apresenta 15 inovações e portfólio na APAS 2026. #Wine zera

impostos em seus vinhos e tem descontos de até 80% nos rótulos.