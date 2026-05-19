Ela, não!
Embora tenha influência na comunicação do Governo, dona Janja da Silva está longe dos planos da campanha eleitoral para ajudar nos scripts dos vídeos caseiros e do cotidiano do presidente Lula da Silva
Publicado: 19/05/2026 às 07:08
Primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja (Claudio Kbene/PR)
BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2026 - Nº 4.358
Ela, não!
Embora tenha influência na comunicação do Governo, dona Janja da Silva está longe
dos planos da campanha eleitoral para ajudar nos scripts dos vídeos caseiros e do
cotidiano do presidente Lula da Silva. Um pedido cada vez maior dos aliados para
engajamento do petista nas redes e com foco no voto jovem. Ocorre que o staff a
considera um desastre quando assume o roteiro – vide o caso da carne de paca (animal
proibido para abate e consumo) na Granja do Torto e, anos atrás, ao mostrar Lula de
camisa social atrás do fogão num apartamento, mas o reflexo do vidro de um forno
revelou que estava de cueca-calção. A turma das redes, que adora “cancelar”, não
perdoaria esse amadorismo.
7 x 0
Enquanto se discute o fim da escala 6 x 1 na praça, o presidente Hugo Motta criou a
escala 7 x 0 para seus pares. Mal a segunda-feira raiou e os deputados federais
receberam alerta do sistema da Mesa Diretora da Câmara, de que todas as pautas da
semana poderão ser votadas de forma remota e online. Conforme publicamos, o ano já
acabou no Congresso Nacional. O reduto eleitoral é a prioridade para a turma do voto.
Romaria
Bateu um desespero na governadora Celina Leão (PP), do Distrito Federal. Ela iniciou
visitas a ministros do STF (pontapé foi com Cristiano Zanin) para falar da ADI
impetrada pelo REDE, que será votada pelo plenário virtual a partir da sexta (22). A
depender do resultado, o Supremo poderá liberar a candidatura do ex-governador José
Roberto Arruda (PSD), com chances de vencê-la nas urnas. Procurada sobre agenda
com mais togados, a assessoria da governadora ainda não respondeu.
Guia MEC
O MEC lançou o Guia de avaliação da Educação Integral no Brasil, em parceria com a
Ashoka e FEUSP, que sistematiza as experiências da pesquisa-ação do Escolas 2030. O
material tem ferramentas para que gestores e comunidades escolares formulem práticas
de avaliação. Elie Ghanem, professor da USP, afirma que o projeto “valoriza e fortalece
as práticas inovadoras e bem-sucedidas em áreas de alta vulnerabilidade social”.
Mercado do game
O uso da IA generativa em games causa receio a 45,7% dos jogadores quanto à perda de
empregos na indústria e à precarização do trabalho criativo e, para 38,4%, quanto à
queda da qualidade dos jogos, segundo a Pesquisa Games Brasil 2026. Para Bruna
Simões, CEO da Thunder Games, a IA na indústria de games já é “infraestrutura”, mas
o problema reside quando o produto chega ao consumidor ainda com “cara de IA”.
Prêmio CLP
O Prêmio Excelência em Competitividade 2026 do Centro de Liderança Pública
alcançou recorde de inscrições. Foram 403 políticas de alto impacto social cadastradas
em 23 Estados. A iniciativa reconhece projetos transformadores em áreas como
educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, inovação e sustentabilidade
ambiental. Os três vencedores serão conhecidos em agosto.
ESPLANADEIRA
#Grupo New Pet participa da APAS 2026 no Expo Center Norte SP, estande 788A.
#Helena Levorato, da SBI, participou do Fórum Bancos & Banking 2026, em SP.
#Mulher Digital abre curso gratuito/online em TI; Insc: jamujerdigital.org. #Instituto
Visão Solidária anuncia Zico para campanha de Copa do Mundo. #Smurfit Westrock
é patrocinador master da Corrida Plié Pela 1ª Vez. #Vilson Lemos fala de
gastroplastia endoscópica no 10º Congresso de Endoscopia do RJ, dias 22 e 23/5.
#Grupo 3corações apresenta 15 inovações e portfólio na APAS 2026. #Wine zera
impostos em seus vinhos e tem descontos de até 80% nos rótulos.