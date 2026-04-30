Que o brasileiro se cuide, porque atualmente está perigoso até você olhar com cara feia para qualquer autoridade – ou dependentes de autoridades – deste Governo

Primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja (Claudio Kbene/PR)



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BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2026 - Nº 4.345



República do mi-mi-mi

Que o brasileiro se cuide, porque atualmente está perigoso até você olhar com cara feia para qualquer autoridade – ou dependentes de autoridades – deste Governo. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar e punir quem vazou as imagens de dona Janja da Silva, a primeira-dama do País, num elevador de um edifício residencial no Rio de Janeiro. Mês passado, Janja visitou o prédio no bairro Flamengo com uma amiga, onde há um apartamento à venda por quase R$ 2 milhões. Não há nada, por ora, que ligue a primeira-dama ao negócio, mas a foto dela com seguranças e uma vizinha no elevador causa uma confusão no residencial e uma caça às bruxas.

Voto a voto

Reduto do clã Bolsonaro, o Estado do Rio de Janeiro, pelo fluxo das ondas eleitorais de hoje, terá uma disputa voto a voto entre os potenciais presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL) e Lula da Silva (PT). A pesquisa Prefab Future, a que mais tem acertado nos últimos pleitos no Rio, indica Flávio com 32,2% e o presidente com 30,6%. Empatados, então.

Cadê a luz?

Um prédio numa área nobre de Goiânia, um dos maiores PIB per capita do Brasil, com investimento de R$ 40 milhões na construção, está à espera de ligação de alta tensão de energia da Equatorial, a concessionária do Estado. Em um e-mail de resposta, a empresa estimou, acredite, em 870 dias a ligação pendente. Ou seja, dois anos e três meses...

O paraíso é ali

Estão com dias contados as aterrissagens de jatinhos de bacanas brasileiros em Punta del Este (Uruguai) para curtir o cassino-hotel do antigo Conrad. Com a compra do complexo pela poderosa JHSF, os investidores pretendem encerrar a jogatina ali e lançar um residencial de luxo associado a uma nova unidade do Hotel Fasano, de sua rede. Aliás, o Uruguai tornou-se o principal destino domiciliar fiscal dos multimilionários brasileiros.

IA no Contábil

Com o avanço da Reforma Tributária, 54% das empresas brasileiras apontam a integração tecnológica como principal tendência fiscal, revela estudo da Lumen IT. A demanda vem da necessidade de unificar processos contábeis, jurídicos e tributários, com APIs ganhando protagonismo ao conectar sistemas com segurança e escala. Esse mercado pode atingir US$ 32,7 bilhões até 2032, crescendo 25% ao ano.

No Quadradinho

Na forte virada contra a crise, a Americanas prepara abertura de grande centro de distribuição em Brasília. A maior rede de varejo do País inaugura seu novo CD até o fim deste ano. Com 38 mil m², deve gerar mais de 350 empregos diretos. “O movimento responde ao aumento identificado da demanda de consumo nos estados do Centro-Oeste” e visa expandir a capilaridade logística na região e em 200 lojas do Norte.

ESPLANADEIRA

#Vittorino Watches apresenta novo modelo na linha Masterpiece Ice Blue. #Felipe Benincasa é o novo Diretor de Receita da Printi. #Almar amplia presença no Brasil e chega ao RS com relacionamento tailor made. #ALKO do Brasil estará na JPR 2026 no Transamérica Expo Center (SP), de 30/4 a 3/5. #Afya e DIO abrem inscrições para curso de automação e processamento de dados em IA; Inf: tinyurl.com/92yzpnv6. #Festival Masculinidades terá shows, workshops e debates dia 29/5, no RJ.