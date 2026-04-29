Hoje é o Dia B, de "Bessias" para o advogado e ex-AGU Jorge Messias, o apadrinhado de Dilma Rousseff, que fez questão de viajar da China ao Brasil para acompanhar sua sabatina no Senado

Advogado-geral da União, Jorge Messias ( José Cruz/Agência Brasil)



(crédito: )

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2026 - Nº 4.344



O dia B



Hoje é o Dia B, de “Bessias” para o advogado e ex-AGU Jorge Messias, o apadrinhado de Dilma Rousseff, que fez questão de viajar da China ao Brasil para acompanhar sua sabatina no Senado. A expectativa no Palácio do Planalto é que, após meses de lobby, ele seja aprovado no plenário do Senado com uma vantagem de 10 votos. Mas nem tudo está garantido, não. Até ontem, pelo menos 30 senadores estavam “indecisos”. O senador Hamilton Mourão (Rep-RS), ex-vice presidente da República, decidiu subir o tom na CCJ. Em vez do tradicional bate-bola de perguntas e respostas, Mourão fará um pronunciamento, sem abrir espaço para réplica do indicado do presidente Lula da Silva. A manobra é protesto deliberado contra o que a oposição chama de “rolo compressor” do Palácio. Mourão vai citar a falta de “notável saber jurídico” de Messias e o cordão umbilical político que o liga ao presidente, o que fere a independência do STF.



Cleitin e a pipa



A Coluna publicou dia 12 de novembro que a Onda “Cleitin” governador cresce silenciosa em partidos de Minas. O jovem senador aparece há meses em trackings com pontuações relevantes. E bateria até Rodrigo Pacheco (PSD), que pode aparecer candidato de Lula da Silva no Estado. Quem diria.. de soltador de pipa e rapper há quatro anos, a hoje senador e potencial candidato ao Governo do 3º Estado mais rico.



Que Mega Sena!



A 15ª Câmara Cível do TJMG julga amanhã recurso contra decisão que condenou um banco a devolver todo o dinheiro movimentado pela Dataprint Indústria e Comércio de Formulários ao longo de nove anos, com juros e correção monetária. A empresa pediu a restituição e o juiz da 1ª instância curiosamente cravou R$ 169 milhões – enquanto perícia do banco aponta R$ 157 mil que, com a correção, chegaria a R$ 1,8 milhão.



Na canela – 2



Caiu como bomba na sede da Confederação Brasileira de Futebol, a poderosa CBF, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que deu ganho de causa ao jogador Richarlyson contra o Atlético Mineiro. Ele pediu adicional e hora extra por partidas após 22h. Os cartolas sabem que isso abriu precedente perigoso para o caixa dos clubes – e o que não falta é atleta insatisfeito com a rotina de treinos e jogos noite adentro.



Alô, executivos!



O HUB de Economia e Clima do Instituto Clima e Sociedade (iCS) promove, hoje, o webinar “Regulação, Informação e Greenwashing: limites e eficácia da agenda de sustentabilidade no mercado financeiro”, em parceria com a ANPEC. Especialistas irão discutir se os avanços das regras de transparência no mercado têm sido suficientes para reduzir o greenwashing, o chamado marketing verde-sustentável das empresas.



Volta da Cesgranrio



Com larga trajetória na área de educação, a Fundação Cesgranrio adota novas práticas de governança. Retomou e fortaleceu relações com antigos parceiros como a Caixa, Transpetro, Universidade Banco do Brasil e ANBIMA. Presidida agora por Jairo Henrique Pereira, a instituição amplia atuação em concursos, seleções e avaliações, incluindo o Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos.



ESPLANADEIRA



#Vivian Rio Stella e Lilian Dorighello lançaram podcast “Isso não é um problema de comunicação”. #Concurso Cultural do Instituto Sicoob abre inscrições para escolas. #AutoU aplica IA no varejo de combustíveis com Rede São Roque e câmeras 24h. #Knoll apresenta colaborações inovadoras no Salone del Mobile Milano 2026. #Ortobom destaca campanha Ponto Azul com até 50% de desconto e parcelas em até 21x. #Hospital Alvorada Brasília completa 40 anos com atuação em alta complexidade. #Karina e Alan Vivian lançam perfumes capilares.