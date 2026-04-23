O mal-estar do "banqueiro" Daniel Vorcaro na cela da sede da Polícia Federal no fim de semana foi precedido de palpitação e crise respiratória, o que pode ser entendido como ansiedade, garantem fontes

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro. (Foto: Divulgação/Banco Master)



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BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2026 - Nº 4.340





Mistério das celas

O mal-estar do “banqueiro” Daniel Vorcaro na cela da sede da Polícia Federal no fim de semana foi precedido de palpitação e crise respiratória, o que pode ser entendido como ansiedade, garantem fontes. Não é por menos. Acostumado a suítes nababescas e apartamentos suntuosos presenteados a namoradas, o lugar mais apertado que o ex-dono do finado Banco Master já ficou foi a cabine de seus jatinhos. O caso do mal-estar ocorreu pouco mais de mês após a morte misteriosa de seu hacker na cela da PF em Belo Horizonte – cujo vídeo ainda é sigiloso, assim como as circunstâncias. Vorcaro, hoje, tem como anfitrião e tutor o seu ex-companheiro de mesa na rodada de uísque londrino, o diretor-geral da PF, delegado Andrei Rodrigues.

Avião sem roda

No inquérito da PF sobre o cotidiano Vorcarês, chamou a atenção dos investigadores o diálogo do “banqueiro” com um auxiliar apelidado de Berg em seu WhatsApp. Uma excelência, cujo nome não foi divulgado, insistia em pedir o jatinho Falcon 900 emprestado a Vorcaro. Berg envia foto do avião em manutenção num hangar. “Diz que está sem rodas”, brinca Vorcaro, aos risos, porque não aguentava mais ceder o avião.

Águia do Poder

Não há ninguém hoje no Brasil com o poder político de Gilberto Kassab. Fundador e controlador do PSD, fez do partido o maior municipalista do País, a exemplo do MDB, tem tanto talento a ponto de colocar um pé em cada ponta: tem secretarias no Governo de Tarcísio de Freitas (Rep) em São Paulo e dois ministérios no Governo Lula da Silva (PT). Seu maior desafio será este ano. Terá de escolher um lado.

A irmã

A advogada Lia Frank, irmã do desembargador Roberto Frank, do TJ da Bahia, é a 1ª com laços familiares com autoridades do judiciário estadual a admitir que foi contratada pelo Banco Master. Ela também foi subestabelecida pela banca de Eugênio Kruschewsky numa ação do banco. Diz que trabalhou dois anos na defesa do banco e ganhou pouco menos que R$ 2 milhões em honorários. Mas não explica quais as peças.

Biossimilares

Medicamentos com potencial para redução de custos hospitalares em mais de 70%, os biossimilares terão seus preços fixados pela 1ª vez este mês, com desconto obrigatório e pelo menos 20% em relação ao valor dos seus originadores. A expectativa no mercado, como a da farmacêutica global Organon, é que a medida amplie a oferta de tratamentos de ponta de alto custo no SUS e nos planos de saúde.

Ponto Final

Não está nada certo num País em que uma pessoa se expõe em reality show na TV com besteirol e ganha US$ 1 milhão, enquanto você busca emprego, mesmo com diploma universitário, de mestre, de doutor e até de PhD, e passa um sufoco nas contas.

ESPLANADEIRA

#iGUi fortalece estratégia de proximidade com convenções pelo Brasil. #Anbima lança campanha para popularizar e valorizar mercado de capitais. #Alternativa F lança e-book com insights do SXSW 2026. #Shopping Grande Rio (RJ) recebe o GastroSamba até domingo. #Edição 2026 da Anuga Select Brazil tem aumento de 48% na presença internacional. #Ornare celebra 40 anos na Milan Design Week 2026 com showroom renovado. #Embaixador suíço Hanspeter Mock Bosques visita SIS Brasília (Grupo Klett) por cooperação educacional.