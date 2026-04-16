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A PEC da Moralidade

É fato que o Brasil sofre de um apagão moral há anos nos três Poderes – nota-se pelo comportamento das excelências

Leandro Mazzini

Publicado: 16/04/2026 às 07:15

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Congresso Nacional/Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Congresso Nacional (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)


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(crédito: )

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2026 - Nº 4.335

A PEC da Moralidade


É fato que o Brasil sofre de um apagão moral há anos nos três Poderes – nota-se pelo comportamento das excelências: demagogia, balela, corrupção, insegurança jurídica, abuso de poder etc. Cansados disso, três expoentes da sociedade se uniram e vão apresentar no Congresso Nacional a PEC da Moralidade, ou do “Equilíbrio dos Três Poderes”.

Amparada em cinco pontos: Transformação do STF em Corte Constitucional pura; Reconfiguração do CNJ; Racionalização do sistema de prerrogativa de foro; Regulação constitucional das decisões monocráticas; Aperfeiçoamento da legitimação ativa no controle concentrado de constitucionalidade.

Nada contra o Supremo nem sua atual composição, e sim para facilitar o trabalho da Corte. A PEC é proposta pelos juristas Modesto Carvalhosa e Miguel Silva, e pelo economista Paulo Rabello de Castro – com o apoio do jurista Ives Gandra Martins, todos do Atlântico Instituto de Ação Cidadã.

“A nossa proposta é que seja instituída no Brasil, como na Alemanha, Espanha, Áustria, uma Corte constitucional, uma ressignificação do STF. Ou seja, nós vamos qualificar a alta Corte”, diz à Coluna Miguel Silva.

Numa palestra ano passado, o então ministro Luís Roberto Barroso explicou por que o STF é tão demandado: qualquer cidadão, associação, sindicato, partido etc. pode impetrar ação no Supremo. Isso sobrecarrega o Tribunal e conota ideia de invasão de competência. Confira detalhes da PEC no site da Coluna.

Ciro e Marçal


Agora a disputa presidencial vai sair da polarização Lula da Silva (PT) x Flávio Bolsonaro (PL). Vão entrar os midiáticos Ciro Gomes (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) na campanha – e nos debates na mídia. Espera-se o melhor deles: o veterano Ciro com ideias, mas boquirroto; e Marçal o animador de palanque (nas telas). Cientistas políticos apontam que um deles será a 3ª via (dos insatisfeitos e dos votos de protesto).

Cobra aí, povo


O Governo vai liberar R$ 20,4 milhões para obras de reconstrução de vias públicas e casas em cidades do Paraná – em especial Guarapuava, Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu – que sofreram com os vendavais. Sairá pela MP 1346/26, com verba do MDA. O dinheiro será para reconstruir oito barracões comunitários, reformar 191 casas e construir 10 novas residências; 251 famílias assentadas serão beneficiadas.

De novo?

A advogada Ana Patrícia Leão, de Salvador, sócia da já famosa e milionária banca Kruschewsky, será candidata à presidência da seccional baiana da OAB pela 3ª vez – perdeu as outras duas. E sonha em ser desembargadora, dizem próximos. Ela é conhecida por advogar para o Banco Master, subestabelecida em procuração. Aliás, como temos noticiado, o procurador Eugênio Kruschewsky está no olho desse furacão.

Constrangimento

Afastado do cargo por suposta ligação com o Comando Vermelho, o prefeito Edvaldo Neto (Avante), de Cabedelo (PB), fez campanha pela reeleição do conterrâneo Hugo Motta (Rep) na Câmara. Outro padrinho do prefeito é o atual vice da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), candidato a governador. Após reunião recente de seu partido, Neto declarou à imprensa que, junto a Motta, trabalha pelo povo. A conferir…

Alta e perdas


O presidente Lula da Silva quer o debate do PL do fim da escala 6 x 1 este ano, mas o que se constata no mercado é um projeto puramente eleitoreiro. Para Diego Maia, especialista em varejo, a mudança impactará na produtividade e no comércio que depende de atendimento presencial, como mercados, farmácias e lojas. Para a CNC, os preços ao consumidor terão alta de 13%. Já a CNI projeta perda anual do PIB de R$ 76,9 bilhões.

ESPLANADEIRA


#Henrique Ludovice é pré-candidato a presidente do Confea.
#IEEE premia líderes da tecnologia global.
#Fit Pueri Expo reúne indústria do universo infantil em SP de 26 a 28/4.
#Venda de salmão na Páscoa no Carrefour cresceu 41,8%.
#Carolina Nassau Ribeiro lança livro no sábado, em BH.
#"Sonho Elétrico", da cia brasileira de teatro, estará em cartaz no CCBB BSB de hoje a 3/5.
#Marvio Ciribelli e a irmã, Mylena Ciribelli, cantam juntos com Sheila Sá, amanhã, na Tijuca (RJ).

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