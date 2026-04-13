O advogado de R$ 54 milhões
Os mundos político e jurídico sabem que há uma bomba pestes a explodir com a revelação dos meandros do Credcesta – o braço de consignados do finado Banco Master - com base na Bahia
Publicado: 13/04/2026 às 07:35
Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim (Rovena Rosa/Agência Brasil)
BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2026 - Nº 4.332
O advogado de R$ 54 milhões
Os mundos político e jurídico sabem que há uma bomba pestes a explodir com a
revelação dos meandros do Credcesta – o braço de consignados do finado Banco Master
– com base na Bahia. O advogado Eugênio Kruschewsky era peça central nesse jogo. A
sua banca recebeu R$ 54 milhões de Daniel Vorcaro do Banco Master para atuar em
ações no TJ da Bahia. Para o leitor ter ideia de quanto dinheiro é, o baiano figura como
2º advogado mais caro na lista de Vorcaro, perdendo apenas para a esposa do ministro
Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Kurschewsky ganhou mais que figuras
importantes da República, como ex-presidente e agora advogado Michel Temer (R$ 10
milhões), o ex-ministro do STF Lewandowski (R$ 6 milhões); o ex-ministro da Fazenda
Guido Mantega, como consultor (R$ 14 milhões). Já alvo do terremoto da Operação
Faroeste, o TJ da Bahia agora terá de olhar no próprio espelho. Quebras de sigilo e
investigações podem revelar se o escritório agiu no limite da advocacia. Ou não. Em
nota (leia íntegra no site da Coluna), a banca informa que trabalhou em 45 mil
processos do Master. Não é o que os instrumentos do TJ informam. Vorcaro e Master
figuram em 7 mil processos na Bahia, e nem todos estão com a banca Kruschewsky.
Sabotagem na pista
Os fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vez ou outra passam
perrengue nas estradas e até nas capitais, sem qualquer ferramente para defesa física. A
sabotagem e a intimidação são constantes para todo lado. Na sexta-feira, viatura da
ANTT sofreu avarias em fiscalização na Rodoviária Interestadual de Brasília. Algum
pilantra introduziu um pedaço de vergalhão num dos pneus da viatura.
UniABNT
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vai lançar universidade.
Apresenta amanhã, na FIESP, a UniABNT, para ampliar a atuação no oferecimento de
formação profissional com base em normas técnicas. A área de capacitação da ABNT já
capacitou mais de 44 mil profissionais desde 2006. Agora, oferecerá cursos com
certificação acadêmica em parceria com instituição credenciada pelo MEC.
Diplomacia da inovação
São Paulo vai sediar o SP Innovation Week 2026. Receberá, pela 1ª vez na América
Latina, delegações de 20 países reunidas em um mesmo ambiente dedicado à
diplomacia da inovação. A iniciativa, com apoio do MRE, cria infraestrutura até então
inexistente no Brasil: um espaço estruturado para conectar ecossistemas internacionais,
startups brasileiras, investidores e formuladores de políticas públicas.
O mundo agradece
O edital “Clima na Economia: integrando a questão climática à agenda econômica”, do
HUB de Economia e Clima do iCS, recebeu 404 inscrições e destinará R$ 2,5 milhões a
pesquisas na área. A maior parte dos projetos é de Adaptação às Mudanças Climáticas
(191), Microeconomia e Clima (121), Finanças Públicas (47), e Macroeconomia e Meio
Ambiente (45). Agora, os pré-selecionados vão para a fase de detalhamento técnico.
Biografia do Luar
Lenda viva do jornalismo brasileiro, com mais de 60 anos de carreira e grandes histórias
reportadas, Luarlindo Ernesto ganhou uma biografia à altura de seu nome, escrita por
Elenilce Bottari. “LUAR – O ultimo repórter dos anos de chumbo” (Ed. Letra
Selvagem) será lançado dia 14 de maio, às 18h, na sede da ABI. Atualmente, ele é
colunista do jornal “O Dia”, aos sábados, onde conta causos cariocas.