Os mundos político e jurídico sabem que há uma bomba pestes a explodir com a revelação dos meandros do Credcesta – o braço de consignados do finado Banco Master - com base na Bahia

Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim (Rovena Rosa/Agência Brasil)



(crédito: )

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2026 - Nº 4.332



O advogado de R$ 54 milhões



Os mundos político e jurídico sabem que há uma bomba pestes a explodir com a

revelação dos meandros do Credcesta – o braço de consignados do finado Banco Master

– com base na Bahia. O advogado Eugênio Kruschewsky era peça central nesse jogo. A

sua banca recebeu R$ 54 milhões de Daniel Vorcaro do Banco Master para atuar em

ações no TJ da Bahia. Para o leitor ter ideia de quanto dinheiro é, o baiano figura como

2º advogado mais caro na lista de Vorcaro, perdendo apenas para a esposa do ministro

Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Kurschewsky ganhou mais que figuras

importantes da República, como ex-presidente e agora advogado Michel Temer (R$ 10

milhões), o ex-ministro do STF Lewandowski (R$ 6 milhões); o ex-ministro da Fazenda

Guido Mantega, como consultor (R$ 14 milhões). Já alvo do terremoto da Operação

Faroeste, o TJ da Bahia agora terá de olhar no próprio espelho. Quebras de sigilo e

investigações podem revelar se o escritório agiu no limite da advocacia. Ou não. Em

nota (leia íntegra no site da Coluna), a banca informa que trabalhou em 45 mil

processos do Master. Não é o que os instrumentos do TJ informam. Vorcaro e Master

figuram em 7 mil processos na Bahia, e nem todos estão com a banca Kruschewsky.



Sabotagem na pista



Os fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vez ou outra passam

perrengue nas estradas e até nas capitais, sem qualquer ferramente para defesa física. A

sabotagem e a intimidação são constantes para todo lado. Na sexta-feira, viatura da

ANTT sofreu avarias em fiscalização na Rodoviária Interestadual de Brasília. Algum

pilantra introduziu um pedaço de vergalhão num dos pneus da viatura.



UniABNT



A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vai lançar universidade.

Apresenta amanhã, na FIESP, a UniABNT, para ampliar a atuação no oferecimento de

formação profissional com base em normas técnicas. A área de capacitação da ABNT já

capacitou mais de 44 mil profissionais desde 2006. Agora, oferecerá cursos com

certificação acadêmica em parceria com instituição credenciada pelo MEC.



Diplomacia da inovação

São Paulo vai sediar o SP Innovation Week 2026. Receberá, pela 1ª vez na América

Latina, delegações de 20 países reunidas em um mesmo ambiente dedicado à

diplomacia da inovação. A iniciativa, com apoio do MRE, cria infraestrutura até então

inexistente no Brasil: um espaço estruturado para conectar ecossistemas internacionais,

startups brasileiras, investidores e formuladores de políticas públicas.



O mundo agradece



O edital “Clima na Economia: integrando a questão climática à agenda econômica”, do

HUB de Economia e Clima do iCS, recebeu 404 inscrições e destinará R$ 2,5 milhões a

pesquisas na área. A maior parte dos projetos é de Adaptação às Mudanças Climáticas

(191), Microeconomia e Clima (121), Finanças Públicas (47), e Macroeconomia e Meio

Ambiente (45). Agora, os pré-selecionados vão para a fase de detalhamento técnico.



Biografia do Luar



Lenda viva do jornalismo brasileiro, com mais de 60 anos de carreira e grandes histórias

reportadas, Luarlindo Ernesto ganhou uma biografia à altura de seu nome, escrita por

Elenilce Bottari. “LUAR – O ultimo repórter dos anos de chumbo” (Ed. Letra

Selvagem) será lançado dia 14 de maio, às 18h, na sede da ABI. Atualmente, ele é

colunista do jornal “O Dia”, aos sábados, onde conta causos cariocas.