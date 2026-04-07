A atual situação política-eleitoral do Estado do Rio de Janeiro é tão inédita que movimenta os gabinetes do Judiciário e de governadores em todo o País

Os sócios Ana Patrícia Leão e Eugênio Kruschevsky são os advogados de Fabiana Gordilho (Foto: Imagem ilustrativa criada por IA)



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BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2026 - Nº 4.328



Rio mexe com o País



A atual situação política-eleitoral do Estado do Rio de Janeiro é tão inédita que

movimenta os gabinetes do Judiciário e de governadores em todo o País. Com a

renúncia de Cláudio Castro (PL) e o afastamento de Rodrigo Bacellar do comando da

Assembleia Legislativa, preso pela PF, as margens para variadas interpretações judiciais

no Supremo Tribunal Federal causam tensão. Qualquer decisão pode abrir precedente

para repercussão geral para eventuais futuros casos similares. Entre portas,

desembargadores e mandatários avaliam que, se o STF mantiver o presidente do

Tribunal de Justiça no comando do Estado, o acúmulo de função nos próximos meses

pode prejudicar tanto a pauta do Judiciário local quanto o andamento dos serviços

básicos do Estado, diante da ausência de um governador que tradicionalmente faz a

interface diária com secretários e prefeitos. Ou seja, a eleição direta (povo nas urnas) ou

indireta (na ALERJ) seria a melhor escolha dos ministros para o mandato tampão até

dezembro.



O divórcio



O mais espantoso de todo o caso de divórcio do ex-casal Fabiana Godilho e Lucas Abud

é que um simples processo de família, até agora, já teve 10 desembargadores do TJ da

Bahia que se declararam impedidos! Mesmo tribunal conhecido nacionalmente pela

operação Faroeste, da PF, que afastou juízes. O caso vai terminar no Conselho Nacional

de Justiça inevitavelmente e pelas questões jurídicas o STJ será chamado a pôr ordem

no feito. Atenção PF: há algo estranho no reino do Acarajé.



Troca-troca



Dos 54 deputados estaduais da Assembleia do Paraná, 24 trocaram de partidos nessa

Legislatura, ou praticamente 40% dos mandatários. Mesmo com a força do governador

Ratinho Junior, dois parlamentares saíram do PSD. Foi o maior troca-troca de partidos

nas assembleias do País.



Diálise



Dados da DaVita, parceira do SUS, mostram que Sudeste e Nordeste concentram a

maior parte dos pacientes em diálise no País. O Vale do ABC (SP) lidera com 18,4%,

seguido pelo Nordeste (17,4%) e a capital paulista (16,3%). Quase 60% dos pacientes

têm mais de 60 anos. Para o nefrologista Bruno Zawadzki, os dados reforçam a

correlação entre densidade populacional, envelhecimento e a Doença Renal Crônica.



Motos e seguro



A frota segurada de motocicletas no Brasil chegou a 1,94 milhão de unidades em

dezembro de 2025, equivalente a 5,2% da frota total, que supera 37 milhões de motos

no País. Em 12 meses, a base cresceu cerca de 9%, ante 1,65 milhão em dezembro de

2024, segundo dados da FenSeg e da Senatran. O dado evidencia a baixa penetração do

seguro no segmento e o espaço para expansão diante do crescimento da frota.



Mesmo caminho



O governo chinês interveio e encerrou a guerra de preços no delivery ao ordenar o fim

dos subsídios predatórios entre plataformas. Enfraquecida pela competição, a Meituan

veio para o Brasil com a Keeta, mas enfrenta problemas que incluem questionamentos

de entregadores, restaurantes e funcionários. Enquanto a China agiu com regulação

firme, o Brasil permite que Keeta e 99Food desestabilizem o mercado local de entregas.

ESPLANADEIRA



#Fundação Rosa Luxemburgo e NPC abrem inscrições para curso de Mídias

Sociais e IA; Inf: tinyurl.com/bdfc9f9y. #West Shopping (RJ) recebe, hoje,

Mutirão CIEE Rio. #Martha Medeiros fala sobre felicidade no Clube de Leitura

CCBB 2026 (RJ), amanhã. #Grupo Madero investe em live marketing e

patrocina Risorama 2026 . #Grana Capital cria solução para contadores que

faz declaração de ações no IRPF em 5 min. #Educação do Amanhã distribuiu

3,6 mi de livros para escolas do RJ em 2025. #DUX vira holding e antecipa R$

140 mi para estruturar a economia criativa.