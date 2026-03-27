Usuários relataram instabilidade no aplicativo do Banco do Brasil (Reprodução / Direção Concursos)

(crédito: )





BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.321



Show vip



Vice-presidente do Banco do Brasil e responsável pelo financeiro da instituição – que,

aliás, também libera patrocínios diretos e via Lei Rouanet – Marco Geovanne Tobias

comemorou seu aniversário de 60 anos (dia 11/3) com uma festança na qual cantaram,

em pocket show, Caetano Veloso e Preto da Serrinha. Dois shows desses, na praça, não

ficam por menos de R$ 1 milhão. Não há informações se os artistas cobraram cachê ou

se foi um agrado ao chefão do BB. A assessoria do Banco informou que não comenta

assuntos particulares de seus funcionários, e o gabinete do VP, procurado pela

reportagem, não respondeu, assim como a produção do cantor baiano. Não conseguimos

contato com Pretinho da Serrinha.



Cadê você?



Presidente da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados, a deputada federal

transgênero Erika Hilton (PSOL-SP) lacrou na Casa ao dizer que sua prioridade será o

combate ao feminicídio. Até agora, nenhuma declaração a respeito dos dois chocantes

crimes contra mulheres policiais em São Paulo (18/2) e em Vitória (23/3), assassinadas

pelos companheiros. A Coluna pediu uma declaração e nada também.



Páscoa aquecida



Mesmo com aumento de 25% no preço do cacau em 2025, a expectativa de vendas de

ovos na Páscoa é de mais de 46 milhões de unidades, com 700 itens alusivos à data. O

dado é do especialista em performance comercial de vendas e palestrante Diego Maia.

Ele atribui o resultado à antecipação das campanhas no varejo e à aposta no phygital,

que une loja física e e-commerce. SP, RJ, MG e RS devem ser os motores das vendas.



Guerra e resseguro



A guerra no Oriente Médio pode gerar impactos indiretos sobre a oferta de resseguro no

Brasil. Conflitos envolvendo países estratégicos como Irã, Iraque e EUA são

monitorados por resseguradoras internacionais, sobretudo pelos possíveis efeitos sobre

cadeias logísticas, rotas marítimas e comércio exterior. Segundo Rafaela Barreda,

presidente da Fenaber, em cenários de instabilidade, pode haver ajustes de capacidade e

de precificação, especialmente em áreas como transporte marítimo, energia e logística.

Brasil no Peru



Uma comitiva da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) embarca

para Lima para acompanhar as eleições gerais do Peru, em 12 de abril, em sua 1ª missão

internacional de observação. O grupo entra em campo num pleito marcado pela

pulverização de candidaturas, com mais de 20 nomes na disputa presidencial, além da

escolha de parlamentares e representantes andinos.

Infância



A UNICEF e a XBRI Pneus anunciaram cooperação estratégica de cinco anos para

fortalecer direitos fundamentais de crianças e adolescentes. O aporte será destinado a

projetos de educação, saúde, saneamento e proteção contra violências em mais de 2.200

municípios. A iniciativa visa combater a pobreza multidimensional, que afeta mais de

55% dos jovens no País.



Lando



O ex-deputado Amir Lando será candidato ao Senado por Rondônia, após um hiato de

mais de 20 anos longe da política. Teve as bênçãos nessa semana do presidente do

MDB, Baleia Rossi, ao comemorarem 60 anos do partido.

ESPLANADEIRA



#Isabel Amorim, do Ecad, participa da roda “Mediação em Direitos Autorais,

Mídia e Entretenimento”, na OAB/SP, na 2ª feira. #Cuponomia amplia equipe

com vagas remotas e híbridas em tecnologia e negócios #Brasília Kart Series

abriu temporada no Autódromo BRB. #Temporaneo anuncia show extra da

banda Rod Hanna, hoje, no DF. #Franquia Supera fatura R$ 187mi e tem

metodologia reconhecida em pesquisa USP. #Itaú Social acaba de lançar o

curso gratuito “Arte na Educação Infantil” #Brasília Touring Series começa

amanhã no Autódromo do DF. #Rio amplia a saúde feminina com novo Núcleo

de Mama do Alta Diagnósticos.