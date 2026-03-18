Daniel Vorcaro (Reprodução)

(crédito: )

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.315



Cine Vorcaro



Que fiquem tranquilos e sem calmantes todos os políticos e juízes que participaram das

festinhas de Daniel Vorcaro – de mesas com rodadas de uísque até surubas em Trancoso

e outros lugares, conforme investigações. Quem viu a filmoteca digital no celular do

“banqueiro” garante que não há vídeos íntimos de poderosos, nem gravado por ele ou

por arapongas voyeurs. Aparece apenas um senador de vestes de banho de piscina. Os

tais vídeos íntimos “mais pesados” são de modelos, brasileiras e estrangeiras, que

enviavam a ele amostra do portfólio para eventuais contratações para as festas. E segue

o baile do maior escândalo bancário do Brasil, do homem que nunca foi banqueiro.



O pré-Deputado..



O ex-ministro José Dirceu, que já foi o homem-forte do PT, convidou mais de 300

pessoas para comemorar na noite de ontem seus 80 anos, no Restaurante Mangai, no

Lago em Brasília. Novamente advogado, mas com domicílio eleitoral em São Paulo, já

é saudado por entusiastas da futura candidatura como Deputado ou Líder. Dirceu tentará

a vaga para a Câmara Federal.



Dois pesos



Entre portas suprapartidárias do Congresso e até do Judiciário, há sentimento de que

falta (muito) bom senso ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre a manutenção

de Jair Bolsonaro no presídio. O ex-presidente está com o abdômen “todo costurado” e

muito mal de saúde, agora no hospital. O condenado ex-presidente Fernando Collor foi

mandado para sua cobertura de praia, com tornozeleira, porque alegou apneia do sono.



Na pista



André Ceciliano (PT), ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, atual

secretário institucional palaciano de Lula da Silva, é hoje um nome de peso nas mesas

dos parlamentares fluminenses. Com apoio suprapartidário para a eleição indireta para

governador, com mandato tampão.



Olha o bolo!

O chanceler Mauro Vieira continua fugindo. A Comissão de Relações Exteriores da

Câmara aprovou convocação (não é convite) para ele explicar a posição do Governo de

defesa do Irã. Ele prometeu aparecer hoje. Mas a assessoria parlamentar do Itamaraty

também agendou para esta quarta a presença dele no Senado – que é mais importante

para o MRE, pois é a Casa que sabatina os embaixadores. Alguém vai levar bolo.



Saúde do diploma



O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica revelou que 31% dos cursos de

medicina no Brasil têm desempenho insatisfatório. O médico Vinicius Destefani tomou

uma iniciativa. Criou a plataforma SPR Med para criar dossiês para 349 instituições.

São utilizados IA e dados do INEP para diagnosticar a proficiência dos alunos, oferecer

trilhas personalizadas, reduzir disparidades no ensino e promover o benchmarking.

ESPLANADEIRA



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