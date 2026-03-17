Dinheiro, Real Moeda brasileira (José Cruz/Agência Brasil)

(crédito: )

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.314



El Paraguay



Circula nas mesas dos maiores investidores do Brasil um report com o atual cenário

logístico e econômico do Paraguai. Com baixíssima carga tributária e energia

excedente, o país vizinho hoje conta com mais de 200 empresas brasileiras, que

instalaram por lá filiais ou novas sedes. Mas há um “teto” pelo seu tamanho físico,

apontam analistas. Mesmo assim, o Governo hermano mantém uma política agressiva

de atração de investidores brasileiros. Concedendo até título de cidadão paraguaio a

quem investe lá.



Mulheres alterosas



A Polícia Civil e o MP vão investigar mais e debater a ala feminina da Polícia Civil das

alterosas. Em Belo Horizonte, no intervalo de sete meses, duas delegadas se

complicaram com a corporação por causa de seus cônjuges aloprados, com o respaldo

do crime das parceiras. Um deles matou um gari com a pistola da amada. Até semana

passada, outro, um advogado, dirigia viatura de luxo da Civil para assuntos privados.



Prós e contras



Os prós e contras para o deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato a governador

tampão do Rio de Janeiro para abril a dezembro, na eleição indireta na ALERJ com 70

votos em jogo: Ele tem apoio do Governo e da máquina, mas os prefeitos e deputados

não precisam da “máquina” para seus compromissos, passada a eleição de outubro. E

vai ser cada um por si. A conferir.



Seu voo

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) envia por e-mail pesquisa com a

pergunta: “O que você pensa sobre o transporte aéreo brasileiro?”. Segundo a Agência,

“Queremos saber o que você pensa sobre o trabalho da Agência, a qualidade dos

serviços prestados por aéreas e aeroportos, a segurança dos voos e direitos e deveres de

quem viaja de avião”. É a sua chance de desabafar. Entre no site e peça o questionário.

Pé (sujo) na areia

Tem mais de mês que a Coluna espera resposta do Ministério Público Federal pela Lei

de Acesso à Informação sobre as casas da Costa do Descobrimento, entre Arraial D’

Ajuda e Caraíva (incluindo Trancoso), que são alvos de ação de demolição e ou TAC.

São mansões de multimilionários que valem dezenas de milhões de reais. A ação segue

sob segredo de Justiça no TRF da 1ª Região.



Os 50 do PO



Foi concorrida a festa dos 50 anos do Grupo Paulo Octávio, no sábado em Brasília, que

reuniu gente dos três Poderes e empresários. De ministros do STJ, passando pelo vice

Geraldo Alckmin a Gilberto Kassab, presidente do PSD, a quem PO chamou de “maior

líder partidário do Brasil”. Maior construtor do Centro-Oeste, PO brindou os

convidados com show da Sinfônica de Brasília e um livro com histórico de obras. E

cravou que só vai parar após completar mil obras – hoje o portfólio tem mais de 800.

ESPLANADEIRA



#IBV Auto, índice Banco BV que mede variação dos automóveis leves usados, avançou

0,55% em fevereiro. #ONG Motriz realiza Seminário Internacional de Anos Finais

Integrais – Redes que Transformam, hoje, em SP. #Capital Concreto estreia nas pistas

e aproxima investidores do automobilismo. #Ronaldo Loyola lançou livro "Inteligência

Cênica" na Livraria da Vila Morumbi (SP). #Knoll, coletivo MillerKnoll, apresenta

nova Cadeira Perron Pillo Lounge. #PPGA da Afya Unigranrio e OAB Duque de

Caxias (RJ) realizaram evento sobre direitos das mulheres. #Cônsul-geral da França,

Eric Tallon, participa do Hub de Incentivos da CCIFB-RJ no Rio.