El Paraguay
Circula nas mesas dos maiores investidores do Brasil um report com o atual cenário logístico e econômico do Paraguai
Publicado: 17/03/2026 às 06:43
Dinheiro, Real Moeda brasileira (José Cruz/Agência Brasil)
BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.314
El Paraguay
Circula nas mesas dos maiores investidores do Brasil um report com o atual cenário
logístico e econômico do Paraguai. Com baixíssima carga tributária e energia
excedente, o país vizinho hoje conta com mais de 200 empresas brasileiras, que
instalaram por lá filiais ou novas sedes. Mas há um “teto” pelo seu tamanho físico,
apontam analistas. Mesmo assim, o Governo hermano mantém uma política agressiva
de atração de investidores brasileiros. Concedendo até título de cidadão paraguaio a
quem investe lá.
Mulheres alterosas
A Polícia Civil e o MP vão investigar mais e debater a ala feminina da Polícia Civil das
alterosas. Em Belo Horizonte, no intervalo de sete meses, duas delegadas se
complicaram com a corporação por causa de seus cônjuges aloprados, com o respaldo
do crime das parceiras. Um deles matou um gari com a pistola da amada. Até semana
passada, outro, um advogado, dirigia viatura de luxo da Civil para assuntos privados.
Prós e contras
Os prós e contras para o deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato a governador
tampão do Rio de Janeiro para abril a dezembro, na eleição indireta na ALERJ com 70
votos em jogo: Ele tem apoio do Governo e da máquina, mas os prefeitos e deputados
não precisam da “máquina” para seus compromissos, passada a eleição de outubro. E
vai ser cada um por si. A conferir.
Seu voo
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) envia por e-mail pesquisa com a
pergunta: “O que você pensa sobre o transporte aéreo brasileiro?”. Segundo a Agência,
“Queremos saber o que você pensa sobre o trabalho da Agência, a qualidade dos
serviços prestados por aéreas e aeroportos, a segurança dos voos e direitos e deveres de
quem viaja de avião”. É a sua chance de desabafar. Entre no site e peça o questionário.
Pé (sujo) na areia
Tem mais de mês que a Coluna espera resposta do Ministério Público Federal pela Lei
de Acesso à Informação sobre as casas da Costa do Descobrimento, entre Arraial D’
Ajuda e Caraíva (incluindo Trancoso), que são alvos de ação de demolição e ou TAC.
São mansões de multimilionários que valem dezenas de milhões de reais. A ação segue
sob segredo de Justiça no TRF da 1ª Região.
Os 50 do PO
Foi concorrida a festa dos 50 anos do Grupo Paulo Octávio, no sábado em Brasília, que
reuniu gente dos três Poderes e empresários. De ministros do STJ, passando pelo vice
Geraldo Alckmin a Gilberto Kassab, presidente do PSD, a quem PO chamou de “maior
líder partidário do Brasil”. Maior construtor do Centro-Oeste, PO brindou os
convidados com show da Sinfônica de Brasília e um livro com histórico de obras. E
cravou que só vai parar após completar mil obras – hoje o portfólio tem mais de 800.
ESPLANADEIRA
#IBV Auto, índice Banco BV que mede variação dos automóveis leves usados, avançou
0,55% em fevereiro. #ONG Motriz realiza Seminário Internacional de Anos Finais
Integrais – Redes que Transformam, hoje, em SP. #Capital Concreto estreia nas pistas
e aproxima investidores do automobilismo. #Ronaldo Loyola lançou livro "Inteligência
Cênica" na Livraria da Vila Morumbi (SP). #Knoll, coletivo MillerKnoll, apresenta
nova Cadeira Perron Pillo Lounge. #PPGA da Afya Unigranrio e OAB Duque de
Caxias (RJ) realizaram evento sobre direitos das mulheres. #Cônsul-geral da França,
Eric Tallon, participa do Hub de Incentivos da CCIFB-RJ no Rio.