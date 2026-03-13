Olhos nas estradas
Alerta total no Governo federal com o barril do petróleo a mais de US$ 100, cujos reflexos da crise militar no Oriente Médio já chegaram aqui
Publicado: 13/03/2026 às 07:03
Caminhoneiros afirmam ainda ser comum ver meninas menores de 18 anos exploradas sexualmente (Foto: Marcelo camargo/Agência Brasil)
BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.312
Olhos nas estradas
Alerta total no Governo federal com o barril do petróleo a mais de US$ 100, cujos
reflexos da crise militar no Oriente Médio já chegaram aqui. O presidente Lula da Silva
está preocupado com risco de greve de caminhoneiros nas estradas e a alta da inflação.
O preço do litro do óleo diesel, que até há dias em São Paulo não passava de R$ 6,10 –
média do País – ontem já era vendido em postos do Centro-Oeste a R$ 9,50. Muito
insatisfeita, a categoria passou um rádio para o patronato, e o Governo corre para uma
política de emergência e estancar o preço. Fato é que o Brasil depende dos caminhões, e
milhões de fretes foram contratados nas últimas semanas com valor amparado no litro
do óleo abaixo de R$ 7. O prejuízo já está na carteira do caminhoneiro autônomo, e das
empresas, e vai subir à mesa do brasileiro.
Já começou?
O ministro palaciano Guilherme Boulos pediu votos para a reeleição do presidente Lula
da Silva, semana passada, na comunidade quilombola Mimbó, no Piauí, conforme vídeo
que chegou à Coluna. Ao lado de Wellington Dias, ministro do MDS, e do governador
Rafael Fonteles, Boulos disse: “O presente que vocês têm que dar para o Wellington
esse ano, é a reeleição do presidente Lula”.
Avalanche partidária
Leonardo Avalanche anuncia na segunda-feira o candidato a presidente do PRTB. Ele
retomou a presidência nacional do partido após investigação e perícia grafotécnica da
PF confirmar que documentos apresentados para eleger Amauri Pinho eram
fraudulentos, segundo divulgou. Outros eventuais crimes ainda são investigados. “É
uma vitória da democracia contra o crime organizado”, diz o presidente reempossado.
Vai dar B.O.?
O prefeito Eduardo Paes (PSD) e o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL)
vão se desincompatibilizar dos cargos no mesmo dia: na próxima sexta-feira 20 de
março. Aliás, Paes tem repetido entre portas que vai judicializar essa eleição indireta da
ALERJ para o Governo tampão, alegando os prazos de desincompatibilização dos
concorrentes. A conferir.
$etor Têxtil
O setor têxtil tem ganhado visibilidade no mercado e chama atenção em Brasília.
Presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (8% do PIB), Fernando Pimentel
cita avanços na tecnologia industrial, mas lembra que o custo do Brasil deve ser
debatido, “senão a indústria vai continuar a sofrer”. Diz que o gargalo do setor hoje é a
carga tributária, produtos importados, concorrência internacional e a reforma tributária,
que pesou a mão no segmento. Veja detalhes no site da www.colunaesplanada.com.br
Ponto Final
O Brasil vem perdendo a magia da Copa do Mundo FIFA. De 10 anos para trás, a essa
altura as ruas de todo o País já estavam sendo decoradas com bandeirolas e pinturas no
asfalto ou paralelepípedos. Com bandeiras do verde e amarelo nas janelas. Hoje, é mais
fácil uma criança citar de cor os atuais 10 ministros do STF do que a escalação da
Seleção de Futebol.
ESPLANADEIRA
#Michele Bouvier Sollack lidera Imersão “Mulher Rica de Propósito” no RJ e online,
28/3. #Bracell é reconhecida com Selo Agro Mais Integridade. #The Simple Gym
lança RunClub na Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ). #Priscila Fichtner, do CGV, é
premiada pela 6ª vez pelo Análise Advocacia Mulher 2026. #Francis e Vyvedas do
grupo Flora oferecem até 60% de desconto na Semana do Consumidor. #SumUp
lança oferta multiprodutos para micro e pequenos empreendedores. #Unifisa revela
que 21,05% dos consórcios são liderados por mulheres.