Alerta total no Governo federal com o barril do petróleo a mais de US$ 100, cujos reflexos da crise militar no Oriente Médio já chegaram aqui

Caminhoneiros afirmam ainda ser comum ver meninas menores de 18 anos exploradas sexualmente (Foto: Marcelo camargo/Agência Brasil)

(crédito: )

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.312



Olhos nas estradas



Alerta total no Governo federal com o barril do petróleo a mais de US$ 100, cujos

reflexos da crise militar no Oriente Médio já chegaram aqui. O presidente Lula da Silva

está preocupado com risco de greve de caminhoneiros nas estradas e a alta da inflação.

O preço do litro do óleo diesel, que até há dias em São Paulo não passava de R$ 6,10 –

média do País – ontem já era vendido em postos do Centro-Oeste a R$ 9,50. Muito

insatisfeita, a categoria passou um rádio para o patronato, e o Governo corre para uma

política de emergência e estancar o preço. Fato é que o Brasil depende dos caminhões, e

milhões de fretes foram contratados nas últimas semanas com valor amparado no litro

do óleo abaixo de R$ 7. O prejuízo já está na carteira do caminhoneiro autônomo, e das

empresas, e vai subir à mesa do brasileiro.



Já começou?



O ministro palaciano Guilherme Boulos pediu votos para a reeleição do presidente Lula

da Silva, semana passada, na comunidade quilombola Mimbó, no Piauí, conforme vídeo

que chegou à Coluna. Ao lado de Wellington Dias, ministro do MDS, e do governador

Rafael Fonteles, Boulos disse: “O presente que vocês têm que dar para o Wellington

esse ano, é a reeleição do presidente Lula”.



Avalanche partidária



Leonardo Avalanche anuncia na segunda-feira o candidato a presidente do PRTB. Ele

retomou a presidência nacional do partido após investigação e perícia grafotécnica da

PF confirmar que documentos apresentados para eleger Amauri Pinho eram

fraudulentos, segundo divulgou. Outros eventuais crimes ainda são investigados. “É

uma vitória da democracia contra o crime organizado”, diz o presidente reempossado.



Vai dar B.O.?



O prefeito Eduardo Paes (PSD) e o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL)

vão se desincompatibilizar dos cargos no mesmo dia: na próxima sexta-feira 20 de

março. Aliás, Paes tem repetido entre portas que vai judicializar essa eleição indireta da

ALERJ para o Governo tampão, alegando os prazos de desincompatibilização dos

concorrentes. A conferir.

$etor Têxtil



O setor têxtil tem ganhado visibilidade no mercado e chama atenção em Brasília.

Presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (8% do PIB), Fernando Pimentel

cita avanços na tecnologia industrial, mas lembra que o custo do Brasil deve ser

debatido, “senão a indústria vai continuar a sofrer”. Diz que o gargalo do setor hoje é a

carga tributária, produtos importados, concorrência internacional e a reforma tributária,

que pesou a mão no segmento. Veja detalhes no site da www.colunaesplanada.com.br



Ponto Final



O Brasil vem perdendo a magia da Copa do Mundo FIFA. De 10 anos para trás, a essa

altura as ruas de todo o País já estavam sendo decoradas com bandeirolas e pinturas no

asfalto ou paralelepípedos. Com bandeiras do verde e amarelo nas janelas. Hoje, é mais

fácil uma criança citar de cor os atuais 10 ministros do STF do que a escalação da

Seleção de Futebol.

ESPLANADEIRA



#Michele Bouvier Sollack lidera Imersão “Mulher Rica de Propósito” no RJ e online,

28/3. #Bracell é reconhecida com Selo Agro Mais Integridade. #The Simple Gym

lança RunClub na Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ). #Priscila Fichtner, do CGV, é

premiada pela 6ª vez pelo Análise Advocacia Mulher 2026. #Francis e Vyvedas do

grupo Flora oferecem até 60% de desconto na Semana do Consumidor. #SumUp

lança oferta multiprodutos para micro e pequenos empreendedores. #Unifisa revela

que 21,05% dos consórcios são liderados por mulheres.