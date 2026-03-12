O leilão
A foto de Gilberto Kassab, chefão do PSD, ao lado dos seus troféus eleitorais – Ronaldo Caiado (GO), Ratinho Junior (PR) e Eduardo Leite (RS) – e o adiamento do anúncio sobre quem será o candidato a presidente do partido são a maior prova de que o cacique colocou o trio em leilão para o futuro candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL)
Publicado: 12/03/2026 às 07:05
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ( Foto: EVARISTO SA / AFP)
BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.311
O leilão
A foto de Gilberto Kassab, chefão do PSD, ao lado dos seus troféus eleitorais – Ronaldo
Caiado (GO), Ratinho Junior (PR) e Eduardo Leite (RS) – e o adiamento do anúncio
sobre quem será o candidato a presidente do partido são a maior prova de que o cacique
colocou o trio em leilão para o futuro candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL). Essa
é a leitura de outros caciques em Brasília. Embora esbravejem em seus redutos que são
candidatíssimos, não o serão enquanto Kassab decidir. Ele aguarda o chamado de Flávio
para uma conversa. E o filho Zero Um do ex-presidente vai avaliar qual dos nomes é o
mais palatável para a chapa. Embora Romeu Zema (Novo), governador de Minas, ainda
orbite a mesa do senador, o PSD, forte legenda municipalista, entrou nos planos e o
mais chamativo vice para o projeto da direita hoje é o governador do Paraná. Ratinho
cresceu nas pesquisas e, a exemplo do governador de Goiás, também representa o agro.
E traria os votos da região sul, onde é bem avaliado.
Asas & rodas
Além de gostar só de notícia boa – seu hacker invadiu site de Miami e apagou matéria
sobre a ex – o “banqueiro” Daniel Vorcaro tinha um estilo de vida nababesco nos
pormenores. Ele deixava seu Falcon 900 na Flórida à disposição da noiva, e comprou
um Rolls-Royce de quase R$ 2 milhões apenas para o motorista levar a filha à escola
aqui no Brasil.
Ti-ti-ti a leilão
Na esteira do escândalo do Banco Master e de Daniel Vorcaro, em breve vai surgir, na
corrida pela recuperação de créditos dos tombos bilionários que ele deu, uma tremenda
surpresa no setor da mídia. Há dois anos o "banqueiro" comprou uma conhecida marca
de site com alto potencial de alcance. E essa marca poderá ir a leilão quando os credores
puxarem o fio. E o maior problema será do atual signatário, que terá de correr atrás de
mais de R$ 10 milhões para recuperar seu nome.
Pós-‘pecado’
A Lei 15.354 sancionada pelo presidente Lula da Silva ontem institui a Semana
Nacional de Retiros Culturais. É um agrado à Igreja Católica em ano de campanha, e
um sinal para reaproximação com a CNBB: “É instituída a Semana Nacional de Retiros Culturais, a ser comemorada, anualmente, a partir da sexta-feira de Carnaval até a
Quarta-feira de Cinzas, em todo o território nacional”. E nada mais.
No chão, no ar...
No Forum Panrotas em São Paulo, mediado por William Waack, que reuniu os
magnatas das companhias aéreas do País, foi visível a ansiedade e nervosismo do CEO
da Azul, John Rodgerson. Diante do corte de mais de 20 destinos regionais da Aérea no
Brasil e o fim da parceria com a GOL, ele sorria amarelo sem esconder que o aperto da
companhia não indica bons ventos vindouros.
Maringá decola
Uma das maiores cidades-polo do Paraná ganhou atenção do Governo Lula da Silva,
que prestigia demanda antiga do deputado Ricardo Barros (PP). Hoje, no Palácio do
Planalto, com a presença do presidente, haverá assinatura da Ordem e Serviço para
construção do Aeroporto de Maringá e obras do contorno rodoviário sul. São R$ 630
milhões em obras.
ESPLANADEIRA
#Bruno Panda Lopes lança livro "Protetores" no RJ, amanhã. #Julian Tonioli, da
Auddas, estará na imersão “Protagonistas de Resultados”, em POA, hoje e amanhã.
#Gislene Soares e Audir Carvalho Jr., da Novofio, palestram no Congresso
Internacional de Tricologia, amanhã, em SP. #Maringá Turismo patrocina Corrida 5K,
com novidades no LACTE 2026. #Belgo Arames tem vagas para engenheiros em
MG, BA e SP; Inf: https://tinyurl.com/4krb68zh. #Acelera Brasília encerra dia 14/3 no
Kartódromo Ayrton Senna. #HUB de Economia e Clima debate impactos das
mudanças climáticas à economia no Museu do Amanhã (RJ), amanhã.