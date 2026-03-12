A foto de Gilberto Kassab, chefão do PSD, ao lado dos seus troféus eleitorais – Ronaldo Caiado (GO), Ratinho Junior (PR) e Eduardo Leite (RS) – e o adiamento do anúncio sobre quem será o candidato a presidente do partido são a maior prova de que o cacique colocou o trio em leilão para o futuro candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL)

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ( Foto: EVARISTO SA / AFP)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.311



O leilão



Asas & rodas



Além de gostar só de notícia boa – seu hacker invadiu site de Miami e apagou matéria

sobre a ex – o “banqueiro” Daniel Vorcaro tinha um estilo de vida nababesco nos

pormenores. Ele deixava seu Falcon 900 na Flórida à disposição da noiva, e comprou

um Rolls-Royce de quase R$ 2 milhões apenas para o motorista levar a filha à escola

aqui no Brasil.



Ti-ti-ti a leilão



Na esteira do escândalo do Banco Master e de Daniel Vorcaro, em breve vai surgir, na

corrida pela recuperação de créditos dos tombos bilionários que ele deu, uma tremenda

surpresa no setor da mídia. Há dois anos o "banqueiro" comprou uma conhecida marca

de site com alto potencial de alcance. E essa marca poderá ir a leilão quando os credores

puxarem o fio. E o maior problema será do atual signatário, que terá de correr atrás de

mais de R$ 10 milhões para recuperar seu nome.



Pós-‘pecado’



A Lei 15.354 sancionada pelo presidente Lula da Silva ontem institui a Semana

Nacional de Retiros Culturais. É um agrado à Igreja Católica em ano de campanha, e

um sinal para reaproximação com a CNBB: “É instituída a Semana Nacional de Retiros Culturais, a ser comemorada, anualmente, a partir da sexta-feira de Carnaval até a

Quarta-feira de Cinzas, em todo o território nacional”. E nada mais.



No chão, no ar...

No Forum Panrotas em São Paulo, mediado por William Waack, que reuniu os

magnatas das companhias aéreas do País, foi visível a ansiedade e nervosismo do CEO

da Azul, John Rodgerson. Diante do corte de mais de 20 destinos regionais da Aérea no

Brasil e o fim da parceria com a GOL, ele sorria amarelo sem esconder que o aperto da

companhia não indica bons ventos vindouros.



Maringá decola



Uma das maiores cidades-polo do Paraná ganhou atenção do Governo Lula da Silva,

que prestigia demanda antiga do deputado Ricardo Barros (PP). Hoje, no Palácio do

Planalto, com a presença do presidente, haverá assinatura da Ordem e Serviço para

construção do Aeroporto de Maringá e obras do contorno rodoviário sul. São R$ 630

milhões em obras.

ESPLANADEIRA



#Bruno Panda Lopes lança livro "Protetores" no RJ, amanhã. #Julian Tonioli, da

Auddas, estará na imersão “Protagonistas de Resultados”, em POA, hoje e amanhã.

#Gislene Soares e Audir Carvalho Jr., da Novofio, palestram no Congresso

Internacional de Tricologia, amanhã, em SP. #Maringá Turismo patrocina Corrida 5K,

com novidades no LACTE 2026. #Belgo Arames tem vagas para engenheiros em

MG, BA e SP; Inf: https://tinyurl.com/4krb68zh. #Acelera Brasília encerra dia 14/3 no

Kartódromo Ayrton Senna. #HUB de Economia e Clima debate impactos das

mudanças climáticas à economia no Museu do Amanhã (RJ), amanhã.