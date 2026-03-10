O garoto aloprado de R$ 1 milhão por mês, que morreu sob custódia da Polícia Federal em Belo Horizonte, era bom de serviço para o qual era bem pago, mostra um print do whatsapp de Daniel Vorcaro, nas imagens do inquérito ao qual a Coluna teve acesso

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o 'Sicário' de Vorcaro

Invasão americana



O garoto aloprado de R$ 1 milhão por mês, que morreu sob custódia da Polícia Federal

em Belo Horizonte, era bom de serviço para o qual era bem pago, mostra um print do

whatsapp de Daniel Vorcaro, nas imagens do inquérito ao qual a Coluna teve acesso.

Talvez num momento de ciúme e fúria, o “banqueiro” manda ele apagar o link de uma

matéria com foto da então namorada Martha Graeff com o ex, o jogador de basquete da

NBA Rony Seikaly, num conhecido site de Lifestyle de Miami, EUA. Luiz Phillipi

Mourão invadiu o portal “Aventura Magazine” e fez o link sumir. Depois, manda a

prova para o chefe com a imagem de “Page not found” e a mensagem: “link derrubado

mestre”. A revista online é uma das mais conhecidas de Miami, onde a ex de Vorcaro

reside, e se apresenta como um portal que “intriga, diverte, informa e dá pistas aos

leitores sobre tendências em restaurantes, moda, diversão e celebridades”. A brasileira é

habitué das postagens do portal, citada em sete links de 2109 até 2025.



Ah, meu lago..



Segue a saga sofrível do vice-presidente Geraldo Alckmin, que pede ajuda, em vão, ao

governador Ibaneis Rocha (DF) sobre o assoreamento do Lago do Palácio do Jaburu.

Estudos feitos pela Vice constataram que o espelho d’água está baixando

significativamente, e apontam a abertura desregulada de poços artesianos por moradores

em vila vizinha.



O 5º Poder



Existem os três Poderes e dizem que a imprensa seria o 4º. Mas a Reforma Tributária

criou o 5º: o setor contábil. A posse amanhã de Joaquim Bezerra como presidente do

Conselho Federal de Contabilidade mostra isso em Brasília. Já são uma dúzia de

ministros do Judiciário, do Governo, cúpula da Receita e grandes empresários para

beijar a mão do homem que representará 550 mil profissionais associados.

Mayday, mayday

Dois voos da Azul de Porto Alegre para Campinas foram cancelados no fim de janeiro

porque a tripulação pediu demissão horas antes. Esse episódio é só um que revela a

briga da Azul com a Latam – que lançou ofensiva de contratação de pilotos da

concorrente, com bônus de até R$ 160 mil. No Fórum Panrotas, o CEO da Azul, John

Rodgerson, ironizou: “Ele vai pagar piloto porum ano com esse combustível caro”



Sobre rodas



Uma inédita pesquisa Datafolha encomendada pela Uber revela que a viabilidade

financeira preocupa mais motoristas de app do que a própria regulação. Com a alta dos

preços e manutenção, 91% não conseguem trocar de carro, e pedem crédito e isenções.

Embora a categoria esteja dividida sobre a nova lei (42% a favor e 41% contra), o foco

real é o bolso. O consenso depende de soluções que aliviem o custo dos veículos.

Alerta no chão



Um alerta de segurança envolvendo um voo da LATAM Airlines entre Lisboa e

Aeroporto Internacional de São Paulo–Guarulhos mobilizou autoridades no último

sábado. A aeronave do voo LA8147 passou por uma verificação antes do embarque

após suspeita de explosivos no bagageiro, mas nada foi encontrado. O procedimento

atrasou a decolagem em quase quatro horas e exigiu parada técnica em Fortaleza para

troca de tripulação.

ESPLANADEIRA



#MV leva sua estratégia global à HIMSS 2026, em Las Vegas. #Dia Internacional da

Mulher: HM Engenharia celebra 66,7% de mulheres na diretoria. #Medroom anuncia

remodelação de coração 3D e torná-lo mais realista. #Raquel e Guilherme Boccaletti

lançam livro com conselhos para pais, em Campinas, dia 14/3. #Thiago Guerra

assume VP Comercial da Embracon após 17 anos na companhia. #The Stain: Curta

de Larissa Maxine conquista espaço em 4 festivais internacionais. #West Shopping

recebe, hoje, Mutirão CIEE Rio.