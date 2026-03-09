° / °
Oxente, doutora!?

Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia julga amanhã um recurso do relator desembargador José Cícero Landin, no quiprocó processual do divórcio milionário entre Lucas Abud e Fabiana Gordilho

Leandro Mazzini

Publicado: 09/03/2026 às 07:18

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.308

Há situações que só acontecem na Justiça da Bahia. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado julga amanhã um recurso do relator desembargador José Cícero Landin, no quiprocó processual do divórcio milionário entre Lucas Abud e Fabiana Gordilho (Processo nº 8075798-73.2024.8.05.0000). Curiosamente alguém da Turma sentiu saudade da desembargadora Heloísa Graddi, que nunca analisou os autos. Já licenciada do gabinete e prestes a se aposentar em dois meses, ela deve aparecer amanhã apenas para dar um voto no caso. Na esteira do episódio aparece o famoso advogado de Daniel Vorcaro na Bahia, o procurador Eugênio Kruschewsky, que desfila como “desembargador” no TJ e tem trânsito excelente com todos eles. Kruschewsky é o defensor de Fabiana Gordilho, que requer a pensão alimentícia. Desde sexta (6), a Coluna procurou a desembargadora Graddi pelo whatsapp pessoal, pelo e-mail e telefone do gabinete e da assessoria de imprensa do Tribunal, sem retorno.

Ele é o vice

Fim da novela. O presidente Lula da Silva, pragmático ao seu estilo político (sem consultar ninguém do partido), avisou aos palacianos e dirigentes do PT que Geraldo Alckmin será o seu vice à reeleição. Além de quieto, um peso a menos nesse Governo, Alckmin foi leal desde a neoaliança. E também o Geraldo 2.0 (ex-tucano) não teria votos mais para se eleger governador ou ao Senado. Ele perdeu o eleitor tradicional.

A estratégia

Um plano eleitoral dos estrategistas da iminente campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência é jogar a pressão para o rival. “Dar a bola” a Lula da Silva para que ele erre o chute, por falar demais. Também vão apostar no etarismo escancarado. Mostrar um Flávio ativo e jovem, cheio de ideias, contra um idoso de 80 anos (em outubro) e indicar que estaria cansado fisicamente. As qualitativas mostrarão se dará certo.

Brasiilllll!

Em tempo, o Brasil chegou neste março a 156,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de outubro deste ano. O País em que jovens de 16 anos podem ir às urnas, mas são menores “inimputáveis” criminalmente.

Amor a jato

As mensagens do whatsapp vazadas de Daniel Vorcaro evidenciam vida nababesca nos ares – com seus dois jatinhos. Numa delas, à qual a Coluna teve acesso, a então namorada moradora de Miami reforça que gostaria de viajar de voo comercial. “Já falamos sobre isso”. Ele, sem dó do bolso – e do dinheiro dos clientes – mandava seus aviões a buscarem para levá-la a São Paulo ou a outras metrópoles da Europa.

Freio no free flow

São três milhões de multas e R$ 196 milhões em débitos, além de pontos na CNH. Mas chegou o freio judicial, que anulou tudo, no sistema free flow dos pedágios (a leitura automática de pedágio em traves). Ainda não homologado pelo Senatran, o free flow tem falhas de leitura e a concessionária avisa à ANTT que o veículo se evadiu, pedindo a multa. E a agência simplesmente acredita no informe das concessionárias.

Ponto Final

Hoje o Brasil tem o Careca do INSS e o “Caleca” do STF.

ESPLANADEIRA

#Delfia cresce 43% em 2025, bate R$ 340 mi e projeta R$ 470 mi em 2026. #Escritora Isa Colli lança “Entre Sonhos e Fronteiras” (Soberana Edicões). #Curso do Itaú Social tem estratégias para abordar cultura escrita na educação infantil. #Rio Artes abre vendas para 18ª edição da ExpoRio Cidade Nova, de 8 a 12/4. #De Douglas Vaz-Tostes, GIROAgro: “investir no equilíbrio do campo eleva a produção em 30% e barateia proteína". #Docusign lança Galeria de Modelos de contratos pré-estruturados e editáveis.

