Técnicos da CPI do Crime Organizado no Senado avisaram à cúpula da comissão de que os dados da quebra dos sigilos da empresa Maridt chegaram dos bancos requeridos antes da decisão monocrática de nulidade do ministro Gilmar Mendes

Ministro Gilmar Mendes (Victor Piemonte/STF)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.303

Foi tarde



Técnicos da CPI do Crime Organizado no Senado avisaram à cúpula da comissão de que os dados da quebra dos sigilos da empresa Maridt chegaram dos bancos requeridos antes da decisão monocrática de nulidade do ministro Gilmar Mendes. A Maridt é a empresa ligada ao controle do Resort Tayayá e na qual o ministro do STF Dias Toffoli figurou como sócio. A decisão do ministro Gilmar surgiria agora como uma blindagem para evitar o vazamento dos dados para congressistas. Os informes são dos irmãos, sócios do ministro, e de um assessor pessoal de Toffoli.



Cela & cena



O ex-Ministro Anderson Torres está há mais de 100 dias na cadeia, sem chance de sair, recluso e com depressão, conforme relatos de amigos. Passa os dias sob efeitos de remédios. Já o advogado Eumar Novacki, ex-coronel da PM-MT, assistente da defesa de Torres, foi visto animadíssimo no espetáculo “Elvis Experience”, em Brasília. É o mesmo advogado que levou uma bronca de Alexandre de Moraes em plenário.



Lago do vice



O vice-presidente Geraldo Alckmin revela a amigos uma preocupação extra-pauta política. Acompanha de perto o assoreamento do Lago do Jaburu, em frente ao Palácio. Ele já pediu ao governador do DF, Ibaneis Rocha, ajuda para a dragagem e não houve retorno, por ora. Revelamos que nesse lago o então vice Hamilton Mourão virou e ficou preso no caiaque em 2019. Deu susto nos seguranças, que mergulharam para salvá-lo.



Vale um filme



Preso na sexta-feira, um dos Capo do Rio, Adilsinho, paga advogados para seu chefe de segurança que, para nenhuma surpresa dos investigadores, é um policial. A novidade é a que força esse policial pertence. O bicheiro contrabandista de cigarro mudou de casa na noite anterior à operação; só não contava que outro grupo de elite da PF fazia a contra-inteligência e monitorava mais de cinco mansões que ele usava em rotatividade.



Derrapagem



A Keeta, chinesa concorrente do iFood e 99Food, anunciou que chegaria “com tudo” ao Rio, com posts e promessa de coletiva na quinta (26). Na véspera cancelou o evento e adiou seu lançamento, alegando falta de condições concorrenciais e responsabilizando as plataformas brasileiras por dificultarem a entrada no mercado brasileiro. A Coluna antecipou sobre problemas da chinesa com entregadores e queixas de parceiros.



Salto do Rio



O Rio de Janeiro retomou o fôlego comercial, e forte. O Estado registrou salto de 266% nos investimentos em comércio exterior em 2025, para R$ 18,9 bilhões. O avanço, impulsionado por incentivos fiscais e maior segurança jurídica, gerou aumento de 85% na criação de empregos formais nos setores. A expectativa é que os projetos aprovados movimentem R$ 2,5 bilhões em faturamento nos próximos cinco anos.

ESPLANADEIRA



#Motiva (ViaLagos) foi eleita uma das mais sustentáveis do mundo pelo The Sustainability Yearbook 2026. #Multiplan inaugura no MorumbiShopping o “Traverse II”, obra de arte cinética, adaptável ao movimento do público. #Economista Paulo Aragão cria BitPedia - dicionário para desmistificar termos das criptomoedas. #Serasa Experian lança gerador de currículos para leitura por sistemas automatizados. #Omnigen Energy conecta 75% dos parques e projeta 114,8 Gwh/ano. #Ortobom e ACNUR doam 600 itens a centros de apoio a pessoas vulneráveis.