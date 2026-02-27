Os palacianos deixaram a porradaria correr solta na CPMI do INSS no Congresso Nacional e não fizeram esforço para usar a base governista e barrar a quebra de sigilo bancário do empresário Fábio Luís

Confusão tomou conta de sessão da CPMI do INSS, no Congresso Nacional (Redes Sociais )

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2026 - Nº 4.302



Exposto



Os palacianos deixaram a porradaria correr solta na CPMI do INSS no Congresso

Nacional e não fizeram esforço para usar a base governista e barrar a quebra de sigilo

bancário do empresário Fábio Luís – o Lulinha, filho 01 do presidente da República.

Nos corredores do Planalto já se sabe que nada vão encontrar na conta dele. É simples.

Não que seja inocente. Deve ser investigado, sim, após informações de mesada paga

pelo Careca do INSS. Mas a oposição se esqueceu de que ele poderia usar “laranjas”

para receber a suposta mesada de R$ 300 mil. E mais, quem deveria investigar para

valer a proximidade de Lulinha com Careca é a Polícia Federal. Será que está apurando

mesmo? A conferir.



Maré braba



Ninguém percebeu no UFC Congresso ontem: O deputado Luís Lima (Novo-RJ),

campeão de natação, o Rei do Mar no Rio, não conseguiu desviar de uma braçada na

maré contra. Levou um soco no nariz no meio da confusão na CPMI do INSS. Partiu

para revidar, mas encontrou uma ressaca de gente no caminho.



Poder dos vices



A literatura política está repleta de vices que ganham holofotes quando o titular pula

fora, é preso, ou morre, ou fica inelegível etc. De olho nos votos das 13 cidades da

Baixada Fluminense, fiel da balança nas eleições fluminenses, Eduardo Paes escolheu

para vice Jane Reis, irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis. A dupla

lhe garantiu metade dos votos na região. Jane nunca foi eleita a nada, nem a síndica.



Ouro negro



A ANP finalizou a distribuição dos royalties referentes à produção de dezembro de

2025, totalizando R$ 4,91 bilhões entre os regimes de partilha, concessão e cessão

onerosa. Os Estados do RJ, SP e ES receberam R$ 569 milhões, e 545 municípios, R$

736 milhões. Os dados detalhados por beneficiário já estão disponíveis para consulta

nos canais oficiais da ANP e do Banco do Brasil. Cobre o seu prefeito!



Calote online

Veja como muitos brasileiros continuam enrolados para pagar contas na praça, em

novos tempos no e-commerce. A parceria com a Serasa Experian possibilitou ao

Mercado Pago recuperar R$ 139 milhões em dívidas apenas no último bimestre de

2025, através do Programa Limpa Nome. O montante mais que dobrou em relação ao

mesmo período de 2024, quando a recuperação somou R$ 64 milhões.



E-Commerce



Levantamento da Social Digital Commerce, com base em dados de mercado, mostra

que, em 2025, o varejo online ultrapassou 30% de aumento de compradores na categoria

de higiene e beleza, com ticket médio 2,3 vezes maior do que no físico comparado ao

mesmo período do ano anterior. Para 2026, a expectativa para o e-commerce é de

crescimento, custo médio de R$ 564,96, alta de 4,7%, em relação ao ano passado.

ESPLANADEIRA



#Com 3 biossimilares registrados - Vivaxxia, Zedora e Elovie -, Libbs investiu mais de

R$ 630 mil no projeto Biotec entre 2013/24. #asbz e ONG Gaia+ entregam 85 kits

escolares na volta às aulas em Piracicaba/SP. #Dasa estreia 1ª campanha criada por

in-house no Março Lilás. #Marvio Ciribelli recebe o baixista Rogério Fernandes e

Sheila Sá, no Beco das Garrafas (RJ), em 1/3. #Solução da Skynova permite que

Neoconsig opere com disponibilidade superior a 99,9%. #Dr. Fábio Barros lança

“Quebrando Tabus da Harmonização Facial”, Livraria Travessa/Ipanema (RJ), dia 3/3.

#DocuSign leva fluxos inteligentes de contratos ao Cowork em parceria com

Anthropic.