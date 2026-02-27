Exposto
Os palacianos deixaram a porradaria correr solta na CPMI do INSS no Congresso Nacional e não fizeram esforço para usar a base governista e barrar a quebra de sigilo bancário do empresário Fábio Luís
Publicado: 27/02/2026 às 07:25
Confusão tomou conta de sessão da CPMI do INSS, no Congresso Nacional (Redes Sociais )
BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2026 - Nº 4.302
Exposto
Os palacianos deixaram a porradaria correr solta na CPMI do INSS no Congresso
Nacional e não fizeram esforço para usar a base governista e barrar a quebra de sigilo
bancário do empresário Fábio Luís – o Lulinha, filho 01 do presidente da República.
Nos corredores do Planalto já se sabe que nada vão encontrar na conta dele. É simples.
Não que seja inocente. Deve ser investigado, sim, após informações de mesada paga
pelo Careca do INSS. Mas a oposição se esqueceu de que ele poderia usar “laranjas”
para receber a suposta mesada de R$ 300 mil. E mais, quem deveria investigar para
valer a proximidade de Lulinha com Careca é a Polícia Federal. Será que está apurando
mesmo? A conferir.
Maré braba
Ninguém percebeu no UFC Congresso ontem: O deputado Luís Lima (Novo-RJ),
campeão de natação, o Rei do Mar no Rio, não conseguiu desviar de uma braçada na
maré contra. Levou um soco no nariz no meio da confusão na CPMI do INSS. Partiu
para revidar, mas encontrou uma ressaca de gente no caminho.
Poder dos vices
A literatura política está repleta de vices que ganham holofotes quando o titular pula
fora, é preso, ou morre, ou fica inelegível etc. De olho nos votos das 13 cidades da
Baixada Fluminense, fiel da balança nas eleições fluminenses, Eduardo Paes escolheu
para vice Jane Reis, irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis. A dupla
lhe garantiu metade dos votos na região. Jane nunca foi eleita a nada, nem a síndica.
Ouro negro
A ANP finalizou a distribuição dos royalties referentes à produção de dezembro de
2025, totalizando R$ 4,91 bilhões entre os regimes de partilha, concessão e cessão
onerosa. Os Estados do RJ, SP e ES receberam R$ 569 milhões, e 545 municípios, R$
736 milhões. Os dados detalhados por beneficiário já estão disponíveis para consulta
nos canais oficiais da ANP e do Banco do Brasil. Cobre o seu prefeito!
Calote online
Veja como muitos brasileiros continuam enrolados para pagar contas na praça, em
novos tempos no e-commerce. A parceria com a Serasa Experian possibilitou ao
Mercado Pago recuperar R$ 139 milhões em dívidas apenas no último bimestre de
2025, através do Programa Limpa Nome. O montante mais que dobrou em relação ao
mesmo período de 2024, quando a recuperação somou R$ 64 milhões.
E-Commerce
Levantamento da Social Digital Commerce, com base em dados de mercado, mostra
que, em 2025, o varejo online ultrapassou 30% de aumento de compradores na categoria
de higiene e beleza, com ticket médio 2,3 vezes maior do que no físico comparado ao
mesmo período do ano anterior. Para 2026, a expectativa para o e-commerce é de
crescimento, custo médio de R$ 564,96, alta de 4,7%, em relação ao ano passado.
ESPLANADEIRA
#Com 3 biossimilares registrados - Vivaxxia, Zedora e Elovie -, Libbs investiu mais de
R$ 630 mil no projeto Biotec entre 2013/24. #asbz e ONG Gaia+ entregam 85 kits
escolares na volta às aulas em Piracicaba/SP. #Dasa estreia 1ª campanha criada por
in-house no Março Lilás. #Marvio Ciribelli recebe o baixista Rogério Fernandes e
Sheila Sá, no Beco das Garrafas (RJ), em 1/3. #Solução da Skynova permite que
Neoconsig opere com disponibilidade superior a 99,9%. #Dr. Fábio Barros lança
“Quebrando Tabus da Harmonização Facial”, Livraria Travessa/Ipanema (RJ), dia 3/3.
#DocuSign leva fluxos inteligentes de contratos ao Cowork em parceria com
Anthropic.