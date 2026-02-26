O Rio de Lula e Flávio

Depois de um período de estranhamento mútuo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o secretário nacional de Assuntos Parlamentares, André Ceciliano (PT) – que despacha ao lado do presidente Lula da Silva no Planalto – têm um encontro nos próximos dias para falar sobre o mandato de governador tampão na ALERJ

Depois de um período de estranhamento mútuo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o secretário nacional de Assuntos Parlamentares, André Ceciliano (PT) – que despacha ao lado do presidente Lula da Silva no Planalto – têm um encontro nos próximos dias para falar sobre o mandato de governador tampão na ALERJ. Acendeu a luz vermelha na centro-esquerda depois que a direita manifestou seu projeto de emplacar o deputado estadual Douglas Ruas (PL) como governador tampão – rifando o secretário da Casa Civil Nicola Miccione, que era sugerido pelo governador Cláudio Castro e considerado o melhor nome pelo trânsito suprapartidário. Ceciliano, ex-presidente da ALERJ, conhece como poucos como funciona a Assembleia. E pode ser útil ao projeto de Paes nesse momento em que a bola da eleição 2026 entrou em campo. Em jogo, os palanques presidenciais para Lula e Flávio Bolsonaro no Estado com 3º maior colégio eleitoral do Brasil. Paes ajudará o petista, e Ruas dará palanque a Flávio.

Governo Janja

Muitos “especialistas” em qualquer assunto/ de plantão nas redes sociais, torcem o nariz para o crescimento meteórico de Flávio Bolsonaro (PL) nos trackings que circulam na direção de partidos. Fato é que o filho 01 do ex-presidente hoje já empata com Lula, menos de dois meses após seu pré-lançamento, algo considerado impossível por muitos até semanas atrás. Para caciques, é resultado do desastre do “Governo Janja”.

No Cerrado

As chapas ganham forma no DF. Rifado, o governador Ibaneis Rocha (MDB), caso se lance ao Senado, ficará isolado. As duas vagas da direita serão disputadas pela dupla do PL Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, que devem apoiar a vice Celina Leão (PP) ao Governo. Leandro Grass é nome do PT ao Palácio do Buriti, e seu potencial vice Ricardo Cappelli (PSB). Reguffe (SDD) pode ser surpresa da centro-esquerda para a Casa Alta.

Intensivão eleitoral

A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral promovem a 4ª edição do Electoral Moot Court Competition, competição que simula sessões do Tribunal Superior Eleitoral. O projeto é direcionado a estudantes de Direito, com objetivo de aproximá-los da prática dos julgamentos eleitorais. O evento reunirá 25 equipes de todo o País e distribuirá R$ 23 mil em premiação.

Olho nas .bet

O empresariado monitora o efeito das .bet na sociedade. Estudo do Instituto Esfera – do grupo de associados que representa setores de mais da metade do PIB do Brasil – alerta que a regulação falha das apostas tem facilitado a lavagem de dinheiro por facções criminosas. O relatório aponta que o mercado digital virou uma “zona cinzenta” com a falta de fiscalização sobre os fluxos financeiros. Mais no site da Coluna.

Folia sobre rodas

Pesquisa do Sem Parar indica que o carro foi principal meio de deslocamento no Carnaval (92%) deste ano. O interior foi destino mais citado (51%), seguido pelo litoral (39%) e pelas capitais (10%). O levantamento também mostra organização de última hora: 52% planejaram a viagem com menos de um mês de antecedência, embora 85% afirmem ter se preparado financeiramente para o período.

