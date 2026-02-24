Pode ser apenas uma questão de soberania nacional – a geração de energia é assim tratada nas grandes potências – mas o D.O. abriu os olhos de gente em Brasília

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert/PR)

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2026 - Nº 4.299



GSI nuclear



Pode ser apenas uma questão de soberania nacional – a geração de energia é assim

tratada nas grandes potências – mas o D.O. abriu os olhos de gente em Brasília. O

Decreto 12.852 do presidente Lula da Silva sobre o Comitê de Desenvolvimento do

Programa Nuclear Brasileiro, com participação de uns 10 ministros, deixou o

protagonismo com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência. E o

subcomitê comandado pelos altos oficiais da Marinha. Isso num momento em que a

usina nuclear Angra III ainda não finalizou obras embora já tenha consumido mais de

R$ 25 bilhões nos últimos 20 anos. Outra curiosidade é que a turma só se reunirá uma

vez por ano para tratar do setor.



O vice de Moro



O Governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), incentiva a candidatura do senador

Sérgio Moro (União) ao Governo pela Federação União/PP. Ele acertou com o PP a

filiação de mega empresário para ser vice de Moro.Mas... como já publicamos, Moro

tem resistência do diretório regional do Progressistas, com aval do chefão Ciro

Nogueira, e não quer lhe dar a legenda para a disputa, mesmo disparado nas pesquisas.



Só no Brasil...



Estes são os nomes da turma da 9ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde

foi inocentado da acusação de estupro um sujeito que vivia com menina de 12 anos,

vendida pelos pais: Walner Barbosa Milward de Azevedo, Edir Guerson de Medeiros,

Magid Nauef Láuar e Élito Batista de Almeida. Sabe-se aos holofotes dos votos de

Walner e Magid, e que a desembargadora Kárin Emmerich foi voto contra.



Águas orientais



Os multimilionários japoneses e sul-coreanos descobriram as águas quentes dos resorts

de Caldas Novas, no centro de Goiás. Após o aeroporto da cidade ser expandido para

receber jatos grandes, os orientais estão aterrissando todo mês a bordo de jatinhos

Global e Gulfstream na cidade turística. Dali, decolam em aventuras para o pantanal

sul-matogrossense.



IA no seguro

Um estudo da CNseg com a Ernst & Young revela que a inteligência artificial está

presente em 80% das seguradoras brasileiras, focada em automação de processos e

back-office. Embora gere saltos de até 50% na agilidade do atendimento, o ganho de

receita associado à tecnologia ainda não supera 1% para a vasta maioria das empresas.



Fim de semana



A pergunta que não se cala em Brasília. O ministro do STF Alexandre de Moraes e a

esposa foram em voo comercial para Recife, para o casório de João Campos e Tábata?

Geraldo Alckmin foi de voo comercial, a despeito de ser o presidente da República em

exercício.

ESPLANADEIRA



#Inscrições abertas para o 2º Congresso da Felicidade, dia 20 de março, no DF.

#MoveEdu compra 100% do Yázigi para expandir no mercado de idiomas. #HOUS3

promove hoje webinar sobre cibersegurança para especialistas em tecnologia e

finanças. #Gisele Fortes traz febre dos doramas para o livro "Meninas céticas

compartilham guarda-chuvas". #ExpoRio CIDADE NOVA recebe Routes Américas,

evento do setor de aviação, de 3 a 5/3. #Move Verão, Ilha Bela/SP, patrocinado por

Nubank e apoio da Criape, e intermediação da Brada via LIE impactou 3 mil pessoas.