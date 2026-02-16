A ministra do Meio Ambiente , Marina Silva (PT), teve uma conversa bem franca com o presidente Lula da Silva no Palácio

Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (José Cruz/Agência Brasil)

E a minha chapa?



Na quinta-feira à tarde, a ministra do Meio Ambiente , Marina Silva (PT), teve uma conversa bem franca com o presidente Lula da Silva no Palácio. Nada sobre o imbróglio da licença ambiental para exploração de petróleo na Foz do rio Amazonas no Amapá. Ela quer aval dele para se candidatar ao senado por São Paulo. Mas só se lança se tiver seu apoio declarado. Lula, no melhor jeito de sempre, ficou de pensar. Expoente política do Acre, Marina perdeu o timing da articulação política na sua terra natal e quer migrar para novas paragens (e novos eleitores) não está sozinha na luta. A ministra Simone Tebet também pretende trocar o seu Mato Grosso do Sul por São Paulo, e sair a deputada ou senadora – mas também que seja numa chapa forte apoiada pelo Barba.



Sexta 13



Após quase um mês “escondido”, após a polêmica revelada sobre sua viagem de jatinho com Dias Toffoli para Lima, o advogado Augusto Arruda Botelho foi visto no aeroporto de confins na sexta-feira (13) à tarde embarcando para São Paulo. BH é a terra natal de Daniel Vorcaro, dono do falido Master, que está em prisão domiciliar na capital paulista e é um dos seus principais clientes.

Futuro de Ibaneis



A situação do governador Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, é tão tensa no caso BRB-Master – e investigado pelo Superior Tribunal de Justiça – que amigos próximos ventilam que ele sairá candidato a deputado federal. Aos holofotes, ele crava que será ao Senado. O tempo dirá. Ou a Polícia Federal, sopram os opositores.



Lá e cá



Após 17 anos à frente da representação da Palestina no Brasil, o diplomata Ibrahim Alzeben encerrou sua missão em dezembro, mas iniciou novo capítulo. Ele assumiu em Brasília este mês o posto de embaixador da Liga Árabe, reforçando seu compromisso histórico com a causa palestina e a defesa da paz no Oriente Médio. Alzeben segue ampliando sua atuação em prol do diálogo e solução para o conflito na região.



Alô, ansiosos!!



A turma que anda aplicando por conta própria a “canetinha” do Ozempic, Wegov ou Mounjaro precisa mesmo é de um ansiolítico. Alertam os endocrinologistas consultados pela Coluna: Os medicamentos são para tratamento de diabetes, não para emagrecimento – que é um efeito colateral no corpo. Deve-se ter atencioso acompanhamento médico para aplicação das “canetinhas”.



Estuda, garotada!



Premiado mais de uma vez em cerimônias nacionais em eficiência de gestão e educação, a prefeitura de Muriaé (MG) inovou na volta às aulas. Além do inédito kit completo de uniformes para os 10 mil alunos da rede municipal, o prefeito Marcos Guarino (PSB) entregou mochilas, jaquetas e tênis para os estudantes. E isso chamou atenção dos municípios vizinhos, que já planejam o mesmo para 2027.