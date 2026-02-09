A campanha presidencial deste ano ganha contornos curiosos, na melhor forma politiqueira quando o assunto é projeto de Poder, não de o País

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2026 - Nº 4.288



Juntos & Misturados



A campanha presidencial deste ano ganha contornos curiosos, na melhor forma politiqueira quando o assunto é projeto de Poder, não de o País. Os bastidores das negociações apontam que os três grandes partidos de Centro vão fincar cada pé nos dois lados na iminente polarização. Os comandos do PSD, do União e do Progressistas (estes dois últimos em federação) vão liberar as bancadas para fechar com Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos Estados, sem coalizão nacional. Cada diretório regional escolherá seu lado, no melhor cenário que lhes beneficie nas urnas. E para confundir mais o eleitor, em cada Estado as bancadas vão liberar seus deputados para apoiarem quem quiserem. Será a campanha dos juntos & misturados. Assim, eles levam a melhor: Independentemente de quem vencer a eleição, as três legendas garantem seus espaços no futuro Governo federal.



Povo empreende



O Brasil ganhou 5,1 milhões de empresas em 2025, de acordo com a emissão de cartão CNPJ da Receita Federal. Segundo o Sebrae, o número é 18,6% maior que o ano anterior, com 4,3 milhões. Foram 3,8 milhões de microempreendedores individuais, 927 mil microempresas, e 207 mil de pequeno porte. Quase 64% delas (3,2 mi) são do setor de Serviços, Comércio (1 milhão), Indústria (383 mil), Construção (344 mil).



Liderança digital



O Partido Liberal consolidou-se como a principal força política digital do Rio de Janeiro, aponta estudo da DadoDado Insights Estratégicos sobre o desempenho de deputados federais, estaduais e vereadores da capital no Instagram. Os perfis do PL somam mais de 11 milhões de seguidores e ultrapassaram 40 milhões de interações nos últimos três meses. O PSOL é o 2º colocado em seguidores com 3,5 milhões.



Ludopatia



Com 199 casas de apostas legalizadas, de acordo com o Ministério da Fazenda em janeiro, o Brasil tem a 1ª plataforma de monitoramento comportamental de jogadores. A plataforma vai sinalizar às operadoras sobre o risco de ludopatia dos usuários. A ferramenta foi desenvolvida pela Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC Brasil).



Proteção



Após a deputada estadual Renata Souza (Psol-RJ) relatar novas ameaças de morte, o Ministério dos Direitos Humanos enviou ofício à Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, e frisou urgência para medidas protetivas à parlamentar e família. Desde 2020, Renata registrou cinco B.O.s com ameaças à sua vida, por combater milicianos. As intimidações foram levadas à ONU, OEA e ao MP.



Streaming



Estudo da Netflix sobre hábitos de streaming mostra que os consumidores passam mais de três horas diárias assistindo a séries e filmes, demandando eficiência dos meios de pagamento digital para garantir boa experiência. A Pagsmile, que já opera na indústria de streaming, processou em 2025 mais de US$ 13 milhões em valores transacionados, suportou mais de US$ 4 mi em transações, com ticket médio de US$ 6 por usuário.

ESPLANADEIRA



#School of Rock Panamby/Morumbi e Anglo Morumbi se unem e integram música à educação infantil. #Darlan Alves e AVO Educacional lançam livro “Blockchain em Português Claro”. #HOUS3 anuncia Pedro Cardozo, ex-Itaú e Empiricus, como novo CIO. #Unesp faz 50 anos e reforça papel no sistema estadual de ciência. #Prontuário Eletrônico, da MV, é eleito melhor da América Latina pela 9ª vez. #Teatro Baccarelli abriu 2026 com concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis/maestro Ira Levin.

