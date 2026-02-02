Tarcísio e Flávio

Há exatamente um ano, em fevereiro de 2025, a Coluna publicou que Flávio Bolsonaro era o nome do clã para candidatura à Presidência da República, o que foi oficializado só em dezembro

Senador Flávio Bolsonaro, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, aparecem em projeções na pesquisa AtlasIntel para as eleições presidenciais de 2026 (Fotos: CELIO MESSIAS / GOVERNO DE SP, Carlos Moura/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR)

Há exatamente um ano, em fevereiro de 2025, a Coluna publicou que Flávio Bolsonaro era o nome do clã para candidatura à Presidência da República, o que foi oficializado só em dezembro. A equação é simples: Tarcísio de Freitas (Rep), o governador de São Paulo, sempre disse que era candidato à reeleição, nunca falou em Planalto. Quem quer ver Tarcísio presidente, hoje, é a Febraban, CNA e CNI, entidades controladas por bancos, agronegócio e indústria que, tradicionalmente, criam agendas propositivas para candidatos e almejam lançar um nome que lhes atenda. Ao contrário de Anthony Garotinho e João Doria Jr – que tinham cenários favoráveis para reeleição aos governos do Rio e SP, respectivamente, quando se lançaram a presidente – Tarcísio não mordeu essa isca de armadilha. Vai a uma tentativa de reeleição com altos índices de aprovação, e abriu caminho para o plano de Jair Bolsonaro. Resta saber com quem essas instituições poderosas, representativas de boa parte do PIB, vão desfilar de mãos dadas a partir de julho. Com o presidente Lula da Silva ou o Zero Um dos Bolsonaro.



Rio 40º



O xadrez da disputa pelo Governo do Rio de Janeiro dentro da ALERJ: Altineu Cortes trabalha para eleger o deputado Douglas Ruas (PL). Seria palanque para Flávio Bolsonaro no Estado. André Ceciliano (PT) é o nome de Lula. O prefeito Eduardo Paes (PSD) articula por Nicola Miccione, o chefe da Casa Civil de Claudio Castro. Além de nome técnico e bom gestor, ele não concorreria contra Paes em outubro.



Ano de eleição



A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político decidiu estruturar participação técnica inédita nas audiências públicas do TSE sobre as regras das Eleições de 2026. A entidade criou grupo de trabalho específico para analisar as minutas das resoluções eleitorais e formular propostas ao Tribunal, antes mesmo do início formal do calendário eleitoral. Para evitar desgastes sobre temas como propaganda, IA e prestação de contas.



Guru eleitoral



Centenas de senadores e deputados receberam um e-mail de Pai Tony de Oxalá para “Apoio Espiritual Estratégico Para Sua Campanha Eleitoral”. Babalorixá de Candomblé e tarólogo, ele propõe ser um consultor para abrir caminhos. Atende de candidatos a prefeito a presidente. Diz que prepara “energeticamente o candidato e sua equipe” e faz “limpezas espirituais de demandas, inveja, energias de ataque e sabotagem”.



Há 45 ano$...



Um mistério ronda o Brasil há 45 anos e ganhou mais atenção de técnicos sérios do Governo – por que o País já gastou R$ 18 bilhões com a interminável usina nuclear de Angra 3? Um estudo sigiloso do BNDES, que já circula na Câmara e deve parar nas mãos dos ministros do TCU, aponta duas saídas: São mais R$ 24 bi para concluir e R$ 22 bi para cancelar o projeto. Caixa e BNDES recebem R$ 800 mi/ano em parcelas.



‘Au’vião

Com a desistência da GOL Linhas Aéreas em transportar animais no bagageiro inferior, a concorrente Azul, que tem o maior portfólio de destinos atendidos do País, comemora um avanço nesse segmento: transportou em 2025 mais de 70,2 mil pets.

