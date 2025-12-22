O Conselho da Justiça Federal (CJF) deu um verdadeiro banho de água fria em servidores do Judiciário Federal — de técnicos a juízes — e a decisão pode gerar efeito dominó em outras alas de togados

Tristeza.jus

Muita gente está chiando, especialmente os que trabalham longe das capitais — o circuito “Liz Arden”, o mais disputado para ocupação. O adicional, previsto no artigo 2º da Resolução CJF nº 954/2025, vinha sendo pago há meses para servidores lotados no interior e em regiões de fronteira, longe dos grandes centros.

A turma mais prejudicada é a da Região Norte, especialmente quem atua no Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. A classe sindical e associações de magistrados prometem cercar o conselho do CJF.

Luz própria

O presidente da Câmara, Hugo Motta, começa a demonstrar que quer ter luz própria, sem ser ofuscado pelo apadrinhamento de Arthur Lira, como se comentava nos bastidores.

A primeira prova foi a decisão de cassar os mandatos dos parlamentares enrolados judicialmente Eduardo Bolsonaro (PL-SP) — investigado pela PGR e por faltas na Casa — e Alexandre Ramagem (PL-RJ), já condenado e que fugiu para os Estados Unidos.

Xerifado online

O comando da Polícia Federal está de olhos bem abertos — e punindo — agentes e delegados que atuam como coach ou fazem publicidade nas redes sociais com objetivo de ganhos pessoais, utilizando farda e distintivo.

A prática contraria o código de ética e as regras da corporação. Os policiais Pedro Cooke e Bruno Horn, bastante conhecidos nas redes em São Paulo, foram expulsos na quinta-feira (18). Eles se defendem e afirmam que irão provar que seguiram as normas.

Viva o Professor!

Notícia boa — e histórica — para a turma da lousa. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, promulgou a PEC 138, conhecida como PEC do Professor.

De autoria do deputado Capitão Alberto (PL-AM), a proposta teve como relator na Câmara o deputado Professor Paulo Fernando Melo (Republicanos-DF). A PEC autoriza professores a acumularem cargos de magistério, desde a educação básica até faculdades e institutos de ensino. Eles merecem.

Cabeça nas alturas

Com o ano chegando ao fim, passageiros dão sinais claros de que precisam mesmo de descanso para a cabeça. Na sexta-feira (19), um desatento — ou estressado — tentou abrir a porta da galley (a minicozinha do avião, onde ficam bandejas e utensílios).

O episódio ocorreu no voo 3118 da Latam, de Congonhas (SP) para Maceió. O comandante percebeu o alerta no painel e rapidamente avisou os comissários pelo sistema de som. O passageiro, segundo relatos, apenas procurava o toalete.

US$ 1 milhão!

A sortuda do ano: uma aposentada do Banco do Brasil, de 71 anos, moradora de Juiz de Fora (MG), foi contemplada com R$ 6,2 milhões (pouco mais de US$ 1 milhão) em sorteio do Ourocap, título de capitalização da Brasilcap.

Em 2025, foram vendidos 152 mil títulos. Com esse prêmio, o valor total pago aos contemplados ao longo do ano chegou a R$ 67 milhões.