Xerife paulista

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - Nº 4.261

Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

A escolha do delegado da Polícia Civil Nico Gonçalves para secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo não poderia ter nome melhor no momento para o Governo Tarcísio de Freitas. Além de contrapeso no comando da pasta (Guilherme Derrite, de saída, é um PM), algo que prestigia as forças, Nico tem mais de 40 anos de atuação, chefiou diferentes e importantes departamentos, tem estilo conciliador e bom trânsito nas duas polícias, e lida bem com a imprensa há décadas. Derrite agora vai aproveitar o iminente recesso na Câmara dos Deputados para descansar, e se dedicará à sua pré-candidatura ao Senado a partir de fevereiro.

O Senado aprovou o nome de Alfredo Cesar Martinho Leoni como novo embaixador brasileiro em Bagdá. O Brasil é o único país da América do Sul a manter embaixada no Iraque. De janeiro a junho deste ano, o volume de exportações do Brasil para o país do Oriente Médio cresceu 8,7%, alcançando US$ 733 milhões.

Mais seguros

Romero Rodrigues (PODE-PB) apresentou projeto de lei que cria o Programa Nacional de Confidencialidade de Endereço para Proteção de Vítimas de Violência e Perseguição, inspirado no modelo norte-americano Address Confidentiality Program, criado para proteger a localização de pessoas em situação de risco.

Racismo no trabalho

Dados do Oldiversity, da Croma Consultoria, apontam que 63% das pessoas pretas acreditam que as empresas discriminam na contratação. A proporção é alta, mas diminuiu em relação a 2023 (73%). Entre a população geral, 56% compartilham dessa visão. Já 58% das pessoas pretas entrevistadas sofreram algum tipo de racismo. E no trabalho, 34% delas dizem terem sido vítimas de discriminação.

Pet seguro

Ricardo Abrão (União-RJ) pediu ao Ministério da Saúde recursos financeiros para a implementação do programa “Patrulha Animal” no Estado do Rio, destinado à proteção, resgate, atendimento veterinário emergencial e monitoramento de animais domésticos e silvestres em situação de risco, abandono ou maus-tratos.

Do açougue

O futuro embaixador do Brasil na Namíbia, Pedro de Castro da Cunha e Menezes, já tem prioridade assim que assumir o cargo em Windhoek: restabelecer as exportações de carne do Rio Grande do Sul, suspensas por conta de um foco da doença de Newcastle, em julho de 2024. Quatro grandes frigoríficos exportam para o país, e houve queda de 49% nas vendes neste período.



#Go Enablers e Zaia realizam o Agentic Summit dia 8/12, na FAAP em SP. #Grupo Viamar inaugura dia 9/12 sua 27ª loja em SBC e inclui a Kia no portfólio. #Instituto Vivarte comemora 7 anos e sede na Gávea, Zona Sul do Rio. #Better World Report 2025, da MillerKnoll, enfatiza o impacto nos pilares Planeta, Pessoas e Comunidade. #Cidadania4U faz parceria com cooperativa e prefeitos italianos para reconectar 1 mi de ítalo-descendentes até 2030. #Fullface participa do Secure Finance 2025.