Sede do INSS, em Brasília (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - Nº 4.258



O INSS de sempre



Os mega assaltos recentes no INSS fizeram a finada Jorgina de Freitas virar figurante nesse filme policial do Brasil. Não é de hoje que os aposentados são vítimas: a conhecida ex-deputada federal Cidinha Campos (PDT-RJ) foi presidente de uma CPI do INSS em 1992, que resultou na prisão de vários políticos e asseclas à época. Em seu programa na Super Rádio TUPI Rio, Cidinha citou que as fake news – principalmente as de motivações político-eleitorais – atrapalham muito as investigações no Congresso Nacional. Nessa nova temporada do terror social brasileiro, a Coluna está com a pipoca na mão esperando as cenas de mandatários detidos. Porque até agora os policiais só encarceraram os peões. O script está com a Polícia Federal...



Hora do balanço



O Itamaraty faz ampla avaliação do desempenho de cada posto no exterior em relação à COP30. Publicamente, não haverá reconhecimento, mas internamente avaliam que o encontro não foi positivo para a imagem do presidente Lula da Silva e do Brasil. A conta será debitada de embaixadores que cobiçam postos mais glamorosos, na Europa.



Que medo é esse?



Na audiência da terça (25), com a presença do procurador paulista Lincoln Gakiya, apenas três senadores compareceram. Gakiya é o principal responsável por desmantelar a cúpula do PCC, jurado de morte pela facção, e anda com forte escolta. O relator da CPI do Crime Organizado, Alessandro Vieira (MDB-SE), reconheceu que falta vontade política para resolver a questão.



Mais rigor



A CCJ do Senado aprovou relatório do senador Sergio Moro (União-PR) do PL 5391/20, de autoria do deputado Federal Carlos Jordy (PL-RJ), que prevê o cumprimento em presídios federais de segurança máxima para os condenados por homicídio contra profissionais de segurança pública e militares.



Carbonômetro



Mais de seis mil visitantes do Sebrae na COP30 utilizaram o Carbonômetro, ferramenta que calculou o carbono emitido com as próprias pegadas, resultando em 624 toneladas de CO² que serão compensadas pela instituição. Ao todo, o Sebrae recebeu a visita de 288 mil pessoas em 11 dias. Décio Lima, presidente da entidade, afirmou que a COP30 foi uma oportunidade de reafirmar o protagonismo da empresa na economia verde.



MS x Aids



O Ministério da Saúde e o SESI Lab, em Brasília, estreiam dia 2 de dezembro a exposição “40 Anos da História da Resposta Brasileira à Aids“. A mostra fica em cartaz até 30 de janeiro e lembra as políticas públicas, ciência, mobilização social e conquistas que transformaram o país em referência mundial no enfrentamento ao HIV e à Aids.

ESPLANADEIRA



#Joel Jota, ex-nadador e empresário, é o novo embaixador da Pravaler. #1º Fórum Fluminense de Segurança Alimentar e Responsabilidade Ambiental será amanhã, no RJ. #Esther Schattan, da Ornare, participa do “Códigos Futuro 2025”. #Afya Unigranrio inaugura prédio para o curso de Medicina em Duque de Caxias (RJ). #Seeduc-RJ e Grupo Eureka realizam edição de encerramento do Sarau Literário para mil estudantes e professores.

