O cumprimento da pena de Jair Bolsonaro, de 27 anos de cadeia em regime fechado, iniciado ontem, tem menção a atendimento médico com plantão 24 horas

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - Nº 4.257



Além da cela



O cumprimento da pena de Jair Bolsonaro, de 27 anos de cadeia em regime fechado, iniciado ontem, tem menção a atendimento médico com plantão 24 horas. A conta vai sair cara para a Justiça Federal. Serão médicos e enfermeiros em três turnos. Bolsonaro segue em estado de saúde frágil, e passa por audiência de custódia hoje às 14h30. A esperança dos advogados é conseguirem sensibilizar o STF a garantir um regime domiciliar, e a família de Bolsonaro custeia a UTI e atendimento. Além de notificar o TSE para a inelegibilidade do ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou ao Exército que retire a patente de Capitão de Bolsonaro. A decisão, porém, é do Superior Tribunal Militar, se for provocado pelo comando do Exército.



Equação policial

A Polícia Federal deve abrir um inquérito para investigar cada fundo de investimento que fez transação com o finado Banco Master. E não são poucos. Ou seja, um inquérito para cada = uma operação para cada, se a polícia achar encrenca numérica.



Linha direta



O rompimento do presidente da Câmara, Hugo Motta, com o líder do Governo, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), vem de longe – da convivência no plenário. Mas o petista tem mais desafios. Dentro da própria bancada, Lindbergh é contestado desde que assumiu como líder. Deputados mais experientes como Arlindo Chinaglia (SP), ex-presidente da Casa, atuam por conta própria, orientados pelos palacianos.



Quem banca?



Nos últimos anos, a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo ajuizou 34 ações civis contra órgãos públicos e empresas de extração de lítio no Vale do Jequitinhonha, entre outras obras em Minas. Boa parte das ações são do advogado Matheus Leite, de banca especializada em falências e concordatas. “Quem financia a Federação N'Golo?”, a Coluna questionou a assessoria, ainda sem resposta.



Turma aguerrida



Após quase dois meses sem deliberar quase nada, a Comissão de Relações Exteriores do Senado sabatina nesta quarta (26) os diplomatas indicados para os postos de embaixadores do Brasil na Namíbia, Congo, Iraque e Nepal. É aquela vaga para o qual o diplomata não tem escolha, tem que ir. Para as capitais mais cobiçadas, no circuito europeu Elizabeth Arden, o filtro ainda vai demorar um pouquinho.



Foram os anéis..



O corpo diplomático que monitora o humor e a mídia de dezenas de países notou que a sentença e a prisão de Jair Bolsonaro não comoveram tanto como os bolsonaristas esperavam. Pouquíssimas menções, e pequenas, na mídia, e nenhuma entre líderes – até dos mais aliados. Quando provocados, apenas, Donald Trump e Viktor Orban (premiê da Hungria) se manifestam rapidamente. E só. Começou o ocaso do ex-presidente.

