Cautela no Palácio



A semana no Congresso deve girar em torno de prisão de Bolsonaro e o seu impacto eleitoral. Depois de duas semanas de recesso branco, deputados e senadores medirão a temperatura política do rocambolesco caso de “meti um ferro quente aí” na tornozeleira eletrônica. O Governo, no entanto, prega cautela. Especialista em vitimismo, o presidente Lula da Silva sabe que Bolsonaro pode se transformar em mártir e, com isso, ser o fiel da balança para 2026. De qualquer forma, o PT e aliados vão bater bumbo efusivamente com a prisão do ex-presidente, tanto em plenário como nas comissões.



Três pesos



Causa estranheza a insistência de expoentes da esquerda e de militantes jurídicos, e do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em indicar que Jair Bolsonaro, com saúde frágil, deve ser preso numa cela em presídio federal. Ex-presidentes, Lula da Silva cumpriu parte de pena em sala da PF, com TV. Fernando Collor, condenado por roubar R$ 30 milhões da BR, está em domiciliar numa cobertura de praia.



Um pulinho ali



O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deu uma fugidinha dos EUA e desembarcou em El Salvador, país do ultra-direitista presidente Nayib Bukele. A comitiva contou com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os deputados Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG), que evitou Eduardo. O grupo conheceu a política de segurança e encarceramento de marginais, mas não conseguiu um café com Bukele.



Em sigilo



A Câmara acaba de receber o texto do acordo de Segurança Relativo à Troca de Informações Classificadas e Protegidas, firmado por Brasil e França em março de 2024. O acordo é base para que os dois países possam assinar futuros tratados, com a devida proteção. E é ainda mais relevante, pois os dois desenvolvem em conjunto projetos estratégicos na área da Defesa: a construção de helicópteros e de submarinos nucleares.



Mais uma



O deputado estadual do Paraná Marcelo Rangel (PSD) e o CEO da ConAid Brasil, Luciano Fonseca, anunciaram a intenção de a empresa iniciar operações no Paraguai com US$ 5 milhões. Focada em soluções logísticas de alta tecnologia, iniciará operações em 2026. A Coluna já citou que grandes brasileiras migraram fábricas e operação para o país vizinho, com carga tributária mais reduzida, e bota reduzida nisso.



Drogaria$ x Mercado$



Em 2024 o faturamento dos estabelecimentos da ABRAS, a Associação Brasileira Supermercadista, foi de incrível R$ 1 trilhão. Já as unidades filiadas à Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, foi de R$ 103 bilhões, alta de 14% em relação ao ano anterior. Para o leitor ter uma ideia do que está em jogo na eventual liberação na lei para mercados venderem medicamentos sem prescrição médica?

