Segurança & Meio Ambiente

Após a Operação Contenção do Governo do Rio, a palavra segurança pública ganhou destaque (nas redes sociais e nos gabinetes de outros governadores) e virou tema central: 34% dos posts, 68% dos likes e 75% dos comentários (engajamento médio 9,5%), segundo levantamento do fim de 28 de outubro a 11 de novembro da DadoDado Insights, do Rio. Enquanto o presidente Lula da Silva (PT) saiu pela tangente na pauta, priorizando o debate do clima e meio ambiente da COP30, os governadores, em especial de oposição, entraram forte no assunto. A empresa analisou posts da Presidência e de sete governadores com possíveis ambições nacionais: Tarcísio de Freitas (Rep-SP), Ronaldo Caiado (União-GO), Romeu Zema (NOVO-MG), Cláudio Castro (PL-RJ), Ratinho Jr. (PSD-PR), Jorginho Mello (PL-SC) e Eduardo Leite (PSD-RS). “Segurança será prioridade na batalha de narrativas de 2026”, diz João Nonato, CEO da DadoDado. Veja análise completa no site da Coluna.



PIB & Segurança



O PIB está atento ao tema. No sábado dia 29 o grupo Esfera Brasil, que reúne dezenas dos maiores empresários do País e investidores estrangeiros, vai debater no Rio de Janeiro a questão com Vinícius de Carvalho, da CGU, ministro Bruno Dantas, do TCU, e Victor dos Santos, do Governo do Estado na 3ª edição do Seminário Esfera Rio, no Copa Palace. Na pauta também a energia e desenvolvimento social.



Camarote camarada



Pelo ritmo do batuque entre portas de gabinetes de Macapá, o camarote camarada do Estado na Sapucaí em fevereiro vai bombar de gente importante, mas pode dar água no chope. Procurado pela Coluna sobre se questionaria os R$ 10 milhões doados pelo povo do Amapá à Escola Mangueira, do Rio, o MP foi direto: “Informo que existe apuração no âmbito do Ministério Público do Amapá, mas está em caráter sigiloso”.



Soberania



As Forças Armadas continuam prestigiadas e com ótima assessoria parlamentar no Congresso Nacional. Receberam total de R$ 1,5 bilhão em emendas para os Projetos Estratégicos. Já o Ministério de Relações Exteriores, ao passar o chapéu no Senado – que sabatina os indicados para as embaixadas – garantiu R$ 352 milhões.



Coisa boa



Notícias boas sempre são bem-vindas, principalmente em política – tão castigada por mandatários que não merecem seus cargos. O RenovaBR, maior (e séria) escola de formação política do Brasil, recebeu o Prêmio Melhores ONGS 2025. É o 3º ano consecutivo em que a organização é contemplada. Criado em 2017, o Prêmio é iniciativa da Certificadora Social – antes Instituto Doar.



Avançou



No 3° trimestre de 2025, a Brasilcap, do Grupo BB Seguridade, cresceu em arrecadação e rentabilidade operacional. O resultado financeiro alcançou R$ 166,8 milhões no trimestre, 45,1%. Em 2024, no mesmo período, foi alcançado o valor de R$ 114,9 milhões, e R$ 363,5 milhões no acumulado do ano, alta de 1,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior (R$ 357,6 milhões).

